El presidente del COR y a la sazón ministro de Deportes, Mijaíl Degtiariov, aseguró que recibirán dinero aquellos que “no pudieron acudir a los Juegos debido a decisiones políticas tramposas”, informan las agencias locales.

Degtiariov subrayó que Moscú hace todo lo posible para que los deportistas rusos puedan participar en un futuro en torneos internacionales con su bandera e himno.

Finalmente, sólo trece deportistas rusos compitieron en los Juegos celebrados en Milano Cortina, donde lograron una única medalla de plata de manos de Nikita Filippov.

“Les felicito por sus resultados y por participar. Habéis defendido el honor del país”, dijo el ministro, quien resaltó “las difíciles condiciones geopolíticas” en las que compiten los atletas rusos debido a la campaña militar rusa en Ucrania.