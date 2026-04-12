Lunes, 13 de abril de 2026

Luque (Uruguay). La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) inaugura este lunes en su sede de Luque (Uruguay) el seminario del fútbol sudamericano con la presencia de estrellas como el exfutbolista brasileño Mauro Silva o el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso.

Madrid. Tras su triunfo en el Abierto de Montecarlo, su decimoséptima victoria consecutiva en un Masters 1000, Jannik Sinner recupera a partir de este lunes el primer puesto en la clasificación de la ATP, con lo que pone fin al reinado de un Carlos Alcaraz que se ha mantenido en la cima del tenis mundial durante 66 semanas, las mismas que acumula el italiano, que sumó en el Principado su séptimo triunfo en los diecisiete enfrentamientos entre ambos.

Barcelona. Comienza este lunes en las pistas del RCT Barcelona-1899 el Trofeo Conde de Godó, en el que parten como primeros cabezas de serie el español Carlos Alcaraz, ganador en 2022 y 2023, y el italiano Lorenzo Musetti.

Nueva York. La WNBA celebra este lunes una nueva edición de su draft en The Shed, en el barrio neoyorquino de Hudson Yards, a partir de las 19.00 hora local (01.00 del martes GMT), en la que las Dallas Wings, que ganaron la lotería del sorteo, elegirán en primera posición, seguidas de Minnesota Lynx, Seattle Storm, Washington Mystics y Chicago Sky. La española Awa Famn y las estadounidenses Azzi Fudd, Lauren Betts y Olivia Miles parten como favoritas a las primeas posiciones.

- Draft de la WNBA, en Nueva York 19.00 hora local (01.00 del martes GMT). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 31ª jornada (FOTO): Levante-Getafe (19.00 GMT).

- Liga de Campeones (cuartos de final, vuelta). Previas de los partidos Atlético de Madrid-Barcelona y Liverpool-PSG.

- Roma. El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, recibe en Roma el Premio Enzo Bearzot, un galardón que se otorga en Italia al mejor entrenador del año. (FOTO) (VÍDEO)

- Rabat. Vista de apelación en el proceso que se sigue en Marruecos contra 18 aficionados senegaleses condenados a penas de entre 3 meses y un año por actos vandálicos durante la Copa de África de Naciones. El caso cobra especial relevancia tras la decisión de la CAF de anular el triunfo de Senegal en la final de la Copa y declarar ganador a Marruecos.

- Honduras: Finaliza la decimoctava jornada del torneo Clausura de Honduras con los juegos Victoria-Choloma y Juticalpa-Platense.

- La Conmebol inaugura el seminario del fútbol sudamericano con la presencia de estrellas como el exfutbolista brasileño Mauro Silva o el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso. Sede de la Conmebol, 12.00 (Foto) (Vídeo)

- Clasificación mundial tras el Masters.

- Clasificación mundial de la ATP tras la victoria en Montecarlo del italiano Jannik Sinner, que arrebata el número 1 al español Carlos Alcaraz.

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes