Fàbregas ve "muy difícil" su salida del Como, pero advierte de que "esto nunca se sabe"

"Lo veo difícil, sinceramente. Repito, esto nunca se sabe. Estoy muy contento en Como, espero quedarme en Como, y luego la vida en el fútbol la he vivido como jugador. Cuando empiezas a pensar en el mañana, algo no va bien", declaró ante los medios, entre ellos EFE, tras recibir el premio Enzo Bearzot al mejor entrenador del año en Roma.

Algunas informaciones y rumores de mercado han señalado a Fàbregas como posible sustituto en caso de que el entrenador español Mikel Arteta abandone el Arsenal inglés.

"Estoy muy ligado a este proyecto, a esta ciudad, a todo lo que estamos haciendo. No sé lo que haré mañana (...) Es imposible pensar en el futuro. Entonces, tranquilidad absoluta, estoy muy contento. Espero que el club, la gente de Como esté contenta conmigo, esperemos seguir juntos mucho tiempo", recalcó.

El entrenador también descartó por ahora ser seleccionador de Italia, después de que el anterior, Gennaro Gattuso, dimitiera tras no clasificar al equipo transalpino para el Mundial: "Ser entrenador de la selección, pienso que en este momento para mí sería un poco… no diré aburrido, pero sí que hay tiempo libre entre convocatorias".

El técnico catalán también se refirió a las críticas en Italia hacia el Como por contar con pocos futbolistas nacionales en su plantilla. "Este año, hay que decir la verdad, no hay tantos, pero también es parte de un club que está creciendo muy, muy, muy rápido", defendió.

"Las entiendo (las críticas), también porque llega en un momento donde, por muchas circunstancias, Italia no se clasifica para los mundiales tres veces. Entonces esto seguramente influye más. Si Italia estuviera haciéndolo muy bien, seguramente podríamos decir otra cosa", agregó, al señalar que el Como está "intentando hacer un sector juvenil fuerte y estable con muchísimos italianos".

Fàbregas mostró "un orgullo importante" tras recibir el galardón como mejor entrenador en Italia, la primera vez que lo gana un español: "Siempre cuando recibes premios en otros países es algo realmente bonito, porque se da valor a los de fuera, y yo lo valoro mucho, porque en Italia hay muchísimo talento, hay grandísimos entrenadores".

Fàbregas es la pieza clave del Como 1907, club al que llegó en 2022 y en el que asumió dos años después el banquillo, convirtiendo al equipo en una de las revelaciones del fútbol italiano, con un estilo ofensivo y ambicioso que le ha llevado a pelear por los puestos de Liga de Campeones y a alcanzar las semifinales de la Copa Italia.