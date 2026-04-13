Lunes, 13 de abril de 2026

Madrid. Tras su triunfo en el Abierto de Montecarlo, su decimoséptima victoria consecutiva en un Masters 1000, Jannik Sinner recupera la cima del tenis mundial y pone fin al reinado de un Carlos Alcaraz que se ha mantenido en el primer puesto en la clasificación de la ATP durante 66 semanas, las mismas que acumula el italiano, que además sumó en el Principado su séptimo triunfo en los diecisiete enfrentamientos entre ambos.

Londres. La trigésima segunda jornada de la Premier League inglesa de fútbol se completa este lunes con el partido entre el Manchester United, tercer clasificado a 15 puntos del Arsenal y a nueve del Manchester City, y el Leeds United, decimoquinto y que sigue peleando por la permanencia.

Luque (Uruguay). El exfutbolista brasileño Mauro Silva o el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso son algunas de las estrellas previstas en la inuguración del seminario del fútbol sudamericano en la sede de Luque (Uruguay) de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Barcelona. Comienza en las pistas del RCT Barcelona-1899 el Trofeo Conde de Godó, en el que parten como primeros cabezas de serie el español Carlos Alcaraz, ganador en 2022 y 2023, y el italiano Lorenzo Musetti.

Nueva York. La WNBA celebra una nueva edición de su draft en The Shed, en el barrio neoyorquino de Hudson Yards, en la que las Dallas Wings, que ganaron la lotería del sorteo, elegirán en primera posición, seguidas de Minnesota Lynx, Seattle Storm, Washington Mystics y Chicago Sky. La española Awa Famn y las estadounidenses Azzi Fudd, Lauren Betts y Olivia Miles parten como favoritas a las primeras posiciones.

- Draft de la WNBA, en Nueva York 19.00 hora local (01.00 del martes GMT). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 31ª jornada (FOTO): Levante-Getafe (19.00 GMT).

- Liga de Campeones (cuartos de final, vuelta). Previas de los partidos Atlético de Madrid-Barcelona y Liverpool-PSG.

- Copa Libertadores. Previas de los encuentros de la segunda jornada de la fase de Grupos: Estudiantes (ARG)-Cusco (PER), Cerro Porteño (PAR)-Junior (COL) y Nacional (URU)-Deportes Tolima (COL) a las 20.00 GMT; Bolívar (BOL)-La Guaira (VEN) (FOTO) y Boca Juniors (ARG)-Barcelona (ECU) (FOTO) a las 00.00 GMT. Además, Liga de Quito (ECU)-Mirassol (BRA) (FOTO) y Universitario (PER)-Coquimbo Unido (PER) a las 04.00 GMT.

- Copa sudamericana. Previas de los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos: Gremio (BRA)-Deportivo Riestra (ARG) y Sao Paulo (BRA)-O'Higgins (CHI) a las 20.00 GMT; Vasco da Gama (BRA)-Audax Italiano (CHI) (00.00 GMT), Palestino (CHI)-Torque (URU) y Santos (BRA)-Recoleta (PAR) a las 00.30 GMT

- Copa de Campeones de la CONCACAF. Previas de los partidos de vuelta de los cuartos de final: Cruz Azul (MEX)-Los Angeles FC (USA) (FOTO) a las 00.00 GMT y América (MEX)-Nashville (USA) (FOTO) a las 04.30 GMT.

- Roma. El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, recibe en Roma el Premio Enzo Bearzot, un galardón que se otorga en Italia al mejor entrenador del año. (FOTO) (VÍDEO)

- Rabat. Vista de apelación en el proceso que se sigue en Marruecos contra 18 aficionados senegaleses condenados a penas de entre 3 meses y un año por actos vandálicos durante la Copa de África de Naciones. El caso cobra especial relevancia tras la decisión de la CAF de anular el triunfo de Senegal en la final de la Copa y declarar ganador a Marruecos.

- Honduras: Finaliza la decimoctava jornada del torneo Clausura de Honduras con los juegos Victoria-Choloma y Juticalpa-Platense.

- La Conmebol inaugura el seminario del fútbol sudamericano con la presencia de estrellas como el exfutbolista brasileño Mauro Silva o el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso. Sede de la Conmebol, 12.00 (Foto) (Vídeo)

- Clasificación mundial tras el Masters.

- Juegos Centroamericanos de la Juventud. Segunda jornada

- Clasificación mundial de la ATP tras la victoria en Montecarlo del italiano Jannik Sinner, que arrebata el número 1 al español Carlos Alcaraz.

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes