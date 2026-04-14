Sánchez y Gil Manzano arbitrarán el Aston Villa-Bolonia y Fiorentina-Crystal Palace

Sánchez, colegiado adscrito al Comité Murciano, estará auxiliado en Inglaterra en el VAR por Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, con José Luis Munuera como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Carlos del Cerro Grande y César Soto Grado.

Esta temporada, el árbitro ha dirigido seis encuentros entre la Liga de Campeones y la Liga Europa, uno de ellos del Aston Villa, en su victoria por 0-1 ante el Lille en Francia.

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa entre el Aston Villa y el Bolonia se disputa en el Villa Park de Birmingham, después de que el conjunto inglés tomara ventaja en la ida con un triunfo por 1-3.

Por su parte, Gil Manzano, del Comité Extremeño e internacional desde 2014, dirigirá el partido en Florencia auxiliado en el VAR por los españoles Ángel Nevado y Guadalupe Porras Ayuso, con Juan Martínez Munuera como cuarto árbitro, y Guillermo Cuadra Fernández y Valentín Gómez al frente del VAR.

La Fiorentina se enfrenta al Crystal Palace tras la victoria por 3-0 del conjunto inglés en el partido de ida de cuartos de final de Liga Conferencia.