Sergio García pide disculpas por lo ocurrido en Augusta: "No tiene cabida en el deporte"

"Quiero disculparme por mis acciones el domingo en el Masters. Respeto y valoro todo lo que el Masters y el club de golf de Augusta representan para el golf. Me arrepiento de cómo actué, no tiene cabida en nuestro deporte", escribió.

En la cuarta jornada del Masters, concretamente en el hoyo 2, García golpeó el suelo y rompió su 'driver' contra una nevera portátil por la frustración después de enviar la bola al búnker. Geoff Yang, presidente del comité de competición, se acercó a hablar con él dos hoyos más tarde.

"No refleja el respeto y el aprecio que tengo por el Masters, los oficiales del torneo y los aficionados del golf por todo el mundo", añadió García en su comunicado, respecto a esos comportamientos. El español terminó la cuarta ronda con una tarjeta de tres sobre par (75) para un total de 296 golpes, ocho más que el par del campo.

El domingo, ante los micrófonos de los medios de comunicación, se mostró frustrado: "No es algo de lo que estar muy orgulloso, pero son cosas que a veces pasan. Es lo que hay. Hay que lidiar con ello". Este martes, en cambio, optó por disculparse.