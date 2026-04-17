Adam Yates: "He demostrado que estoy en buena forma"

“Hoy demostré que estoy en buena forma. El equipo hizo un gran trabajo y yo conseguí rematarlo en esa última ascensión. Fue un gran día, duro, pero muy bueno para mí y para el equipo”, comentó tras su triunfo.
El ciclista del UAE Team Emirates XRG rompió la carrera a 3,5 kilómetros de la línea meta con un cambio de ritmo que no aguantó ninguno de sus rivales.
“Nos hemos encontrado tramos muy exigentes. Ha sido una ascensión muy dura, además hacía mucho calor”, afirmó Yates, que afrontará la última y decisiva etapa con una ventaja de 34 segundos obre el noruego Jørgen Nordhagen.
“Claro que corro con presión, no tanto por parte del equipo como de la afición, que daba por sentado que hoy ganaría con comodidad”, recordó Adam Yates, que sigue centrado en su preparación para el Giro de Italia.