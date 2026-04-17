El danés Anders Foldager sorprende en el esprint final y se lleva la Flecha Brabanzona

El belga Quinten Hermans (Q36.5) y el francés Benoît Cosnefroy (UAE) completaron el podio, con Romain Grégoire (Groupama) en cuarta posición.

Sin muchos de los grandes nombres de las clásicas de primavera en la línea de salida, esta edición se antojaba una gran oportunidad para los menos habituales. No optaría a revalidar la victoria el belga Remco Evenepoel (Red Bull), ganador en 2025 cuando todavía competía para Soudal Quick-Step.

Una pequeña fuga de seis corredores se consolidó por delante del pelotón cuando apenas habían transcurrido seis de los 162 kilómetros previstos. Vojtech Kminek (Burgos Burpellet), Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets), Fabrice Lefevre, Jonah Killy (Tarteletto-Isorex), Michiel Coppens y Bram Dissel (BEAT CC p/b Saxo) alcanzaron una diferencia de más de tres minutos, pero, cerca del ecuador de la prueba, se estabilizó en torno a los dos.

El pelotón se puso a trabajar en serio a falta de 65 kilómetros. Velocistas más puros como el irlandés Sam Bennett (Q36.5), quien terminaría abandonando, o Fernando Gaviria (Caja Rural) sufrían para seguir el ritmo. Pocos kilómetros más adelante, la fuga fue neutralizada. Con todo el grupo reunido, otros ciclistas buscaron su dosis de protagonismo.

Los teóricos favoritos empezaron a moverse. El francés Romain Grégoire (Groupama) abrió un pequeño hueco a falta de 30 kilómetros, y a su aventura se sumaron el belga Ramses Debruyne (Alpecin) y, poco después, el también francés Benoît Cosnefroy (UAE), ganador de esta prueba en 2024.

Justo antes del tercer paso por la línea de meta, hubo cambios en la composición del grupo delantero, con mucho movimiento desde el pelotón. Se sumaron a los tres de delante Tibor del Grosso (Alpecin), Anthon Charmig (Uno-X), Milan Lanhove (Flanders-Baloise) y Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets).

En la última subida al Moskesstraat (700 metros al 14,9 %), Johannink no pudo seguir el ritmo impuesto por el acelerón de Lanhove. En la larga recta entre Holstheide y S-Bocht Overijse, el pelotón se acercó peligrosamente a los escapados, y Mauro Schmid (Jayco), que no había aparecido todavía, dio el cambio de ritmo definitivo para neutralizar a la fuga. Todo quedaba por decidir para el esprint final. Y, ahí, el más rápido fue Foldagers.

En la edición femenina, la victoria fue para la francesa Célia Gery (FDJ United - Suez).

Gery, de 20 años, fue campeona nacional de Francia como junior en 2024, tanto en ruta como contra el crono, y es la vigente campeona del mundo en ruta sub-23, pero nunca había sumado una victoria profesional como senior con su equipo.

En este 2026, su mejor resultado era un cuarto puesto en el Giro de los Apeninos, y fue undécima en la París-Roubaix. Después de una carrera en la que el pelotón neutralizó todos los intentos de crear una fuga, Gery asumió la responsabilidad de lanzar el esprint final, a pesar de su juventud, y fue la más rápida en la llegada, convirtiéndose en la ganadora más joven de la historia de la carrera.

El podio lo completaron la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx) y la italiana Silvia Persico (UAE), ganadora de esta carrera en 2023. La mejor española fue Paula Blasi (UAE), que terminó en novena posición. Lotte Kopecky (SD Worx), dos veces campeona del mundo, fue 25ª, cerrando el grupo que entró en meta con el mismo tiempo que la vencedora.