El español Xabier Berasategi, líder del Tour de Hainan por delante del uruguayo Silva

Berasategi cruzó la meta en tercer lugar un resultado que, unido a los segundos sumados en los esprints intermedios y en la llegada, le auparon al primer puesto de la clasificación general.

"Hemos empezado la etapa con un puerto y hemos subido a un ritmo alto para reducir el pelotón. Eran muchos kilómetros hasta la meta, sin descanso, y ha habido mucho ataques. De cara a meta, un ciclista se ha escapado y ha conseguido llegar, pero estoy contento con el tercer puesto y con conseguir el maillot. Ahora quedan dos etapas, está todo en juego, y trataremos de defendernos", dijo Berasategi, en declaraciones remitidas por el Euskatel-Euskadi.

La etapa de hoy, de 217,6 kilómetros, tuvo como ganador al chipriota Andreas Miltiados, del Quick Pro, que fue el más rápido por delante del también español Daniel Cavia, del Burgos Burpellet BH, segundo a sólo dos segundos.

Así, el guipuzcoano se hace de manera momentánea con el maillot amarillo con un tiempo acumulado de 13:53:57, y mantiene dos segundos sobre Silva, segundo, y siete sobre el italiano Lorenzo Quartucci, del Burgos Burpellet BH.

La cuarta etapa tendrá lugar este sábado, en un tramo de 132,7 kilómetros comprendido entre Lingshui y Baoting.