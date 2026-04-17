Simone Biles, Xavi Hernández y Garbiñe Muguruza, entre los asistentes a la gala de Laureus

Biles, la gimnasta más laureada de la historia ganadora de 41 medallas entre Juegos Olímpicos y Mundiales y ahora embajadora de Laureus, fue distinguida el año pasado como la mejor deportista de la anterior edición de los premios, que la han reconocido en cinco ocasiones.

La gala contará también con la presencia de la ganadora de Roland Garros y Wimbledon y ex número uno del mundo Garbiñe Muguruza, igualmente embajadora de Laureus, y del extécnico del FC Barcelona Xavi Hernández, que disputó más de mil partidos como profesional, además de proclamarse campeón del mundo y de Europa con la selección española.

El fútbol tendrá una amplia representación en la ceremonia con nombres como el del italiano Fabio Capello, actualmente embajador de Laureus, que entrenó a clubes como Milan, Real Madrid, Roma y Juventus, además de las selecciones de Inglaterra y Rusia, y los exjugadores del Real Madrid Roberto Carlos, Raphaël Varane e Iker Casillas y el portugués André Villas-Boas, presidente del Oporto.

También Thiago Alcántara, actual asistente técnico del Barcelona; el italiano Leonardo Bonucci, que jugó 121 partidos con Italia; el brasileño Cafú, poseedor del récord de 142 internacionalidades de su país; el francés Marcel Desailly, campeón del mundo y de Europa; el portugués Luis Figo, jugador del Barcelona y del Real Madrid; el neerlandés Ruud Gullit, campeón de Europa con el Milan y con su país; y Óscar de Marcos, que tiene el récord de partidos jugados en el Athletic Club (573).

Laureus confirmó hoy que a la nómina de asistentes se sumarán la tenista italiana Jasmine Paolini, oro en dobles en los Juegos de París 2024 y campeona de Roland Garros 2025, además de ganadora de la Billie Jean King Cup 2024 y 2025, y la estadounidense Amanda Anisimova, finalista en Wimbledon y en el Abierto de EEUU 2025, con lo que fue número 3 del mundo en enero de 2026.

También la esgrimista paralímpica italiana Bebe Vio, ganadora del Laureus 2017, y el nadador paralímpico italiano Simone Barlaam, que consiguió cuatro oros en los Mundiales de Singapur 2025, junto al jugador indio de cricket Yuvraj Singh, actual embajador de Laureus, y la piloto filipina de automovilismo Bianca Bustamante, que compite en la Eurocup-3 con 21 años.