Un escándalo sacude al hockey sobre hielo suizo y amenaza sus aspiraciones al oro mundial

Este miércoles, 15 de abril, la federación nacional anunciaba el despido del entrenador de 50 años, con el que un país poco acostumbrado a grandes triunfos en los deportes de equipo llevaba dos mundiales seguidos jugando la final, aunque sin ganarla, algo que esperaban revertir en mayo gracias al factor campo.

El repentino despido, del que Fischer fue informado cuando estaba concentrado junto a la selección para un amistoso en Eslovaquia, se produjo dos días después de que el técnico confesara que fue a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 con un falso certificado de vacunación contra la covid-19, obligatorio entonces para entrar en China.

Fischer, en el banquillo helvético desde 2015, explicó que tomó esa decisión tras un difícil conflicto de conciencia, ya que aunque no quería vacunarse tampoco soportaba el fallarle al equipo en la importante cita olímpica, donde los suizos cayeron en cuartos de final.

Aunque en los primeros momentos la federación no reaccionó negativamente a la confesión e incluso alabó la honestidad de Fischer al hacer pública su falta, finalmente optó por su despido, ante la presión de medios locales y aficionados.

"Es una cuestión de valores y de respeto, fundamentales para el hockey sobre hielo suizo, y que Fischer no respetó en 2022", sentenció el presidente de la federación nacional, Urs Kessler, en el comunicado donde se anunció la salida del técnico.

El Mundial se disputa del 15 al 31 de mayo en Friburgo y Zúrich, y es el primero que se disputará en el país centroeuropeo desde 2009, ya que el que se preveía en 2020 en Lausana y Ginebra fue cancelado precisamente por la pandemia de covid.

Suiza, que nunca ha logrado el oro en un torneo con más de un siglo de historia, es actualmente segunda en el ránking mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, precisamente el país que le derrotó en la final de 2025 por un ajustado 1 a 0.

Antes del escándalo ya se había previsto que Fischer dejara el cargo tras el Mundial y lo sustituyera otro destacado técnico local, Jan Cadieux, un movimiento que ahora se ha adelantado.

Cadieux también ha conseguido importantes hitos en el hockey sobre hielo helvético, aunque en este caso a nivel de clubes, ya que en 2024 logró que el Servette de Ginebra consiguiera la primera Liga de Campeones para el país.