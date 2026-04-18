El uruguayo Silva arrebata el liderato en el Tour de Hainan al español Berasategi

Silva, que invirtió un tiempo de 2h45:46, precedió en la línea de meta al italiano Thomas Pesenti (Polti VisitMalta), y a dos segundos llegó un grupo encabezado por el también italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank Telecom Fort), en el que asimismo iba el español Xabier Berasategi (Euskaltel Euskadi), que se había situado como líder el viernes.

El ciclista de Maldonado (sureste de Uruguay), de 24 años, supo estar atento durante toda la jornada y en el tramo decisivo protagonizó un demarraje irresistible en el último kilómetro de la subida que suponía el colofón a la jornada para sorprender a sus rivales, que apenas pudieron responder, con lo que venció sin oposición, ya que Pesenti, el que estuvo más cerca, no tuvo ninguna opción.

Con estos resultados, el corredor uruguayo, ganador también de la segunda etapa lidera la clasificación general, con diez segundos de ventaja sobre Berasategi y Pesenti a falta de la última etapa del domingo entre Baoting y Sanya, exigente en la primera parte y llana después hasta el final.