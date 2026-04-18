Venezuela derrota a Paraguay y conquista la medalla de oro en el fútbol femenino

Venezuela se mantuvo en el tercer puesto del medallero con 34 metales: 12 de oro, 6 de plata y 16 de bronce. La cosecha ha provenido especialmente de lucha, judo y gimnasia artística.

La clasificación general la lidera Brasil con 27 medallas de oro, 24 de plata y 22 de bronce. Le sigue Argentina con 15 oros, 19 platas y 13 bronces.

Colombia cosechó oro con los equipos de tiro con arco compuestos femeninos, mixtos, recurvo femenino e individual recurvo femenino.

Este sábado se disputaron las disciplinas de boxeo, ciclismo de ruta, fútbol americano sin contacto, fútbol, gimnasia rítmica, natación y tiro con arco.

En boxeo la venezolana Grenyelis García venció 5-0 a la brasileña Elissandra Santos en la categoría femenina 51 kilos, un mismo resultado se repitió en el combante entre la también venezolana Edualiz Rodríguez y la brasileña Sabrina Lima en 54 kilos y la pelea entre la brasileña Sara Dos Santos y la argentina Melanie Acevedo en 57 kg.

Sucedió igual en el encuentro de categoría 60 kilos entre la brasileña Maira Santos y la bolivana Guiliana Velászques y el de la venezolana Bennielis Pérez y Carolina Vargas (Brasil) en 70 kilos.

En ciclismo de ruta final femenino las colombianas Estefanía Castillo y Valeria Vargas quedaron en primer y segundo lugar, respectivamente, mientras que en el final masculino ganó el venezolano Eduard Ayala y Pedro Duardo.

Este domingo se disputarán los atletas en fútbol americano sin contacto,fútbol, natación y triatlón.