Domingo, 19 de abril de 2026

Redacción deportes. Un punto en el Allianz Arena ante el Stuttgart, tercero en la tabla, le basta este domingo al Bayern Múnich para proclamarse campeón de la Bundesliga alemana por trigésimoquinta ocasión, después de la derrota del Borussia Dortmund el sábado contra el Hoffenheim.

Buenos Aíres. River Plate y Boca Juniors disputan una nueva edición del Superclásico del fútbol de la capital argentina en el que un triunfo en el estadio Monumental resulta vital para potenciar las campañas que han comenzado vacilantes para ambos equipos bonaerenses.

Barcelona. El ruso Andrey Rublev, decimoquinta raqueta mundial y quinto favorito, se mide este domingo al francés Arthur Fils, que ocupa la trigésima posición en el ranking de la ATP, en la final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, en la que ambos buscarán su primer título en la capital catalana. Información de Ginés Muñoz

Redacción Deportes. Las clásicas de primavera continúan este domingo con la 60ª edición de la Amstel Gold Race, la 'carrera de la cerveza', que une Maastricht y Valkenburg a través de 257 kilómetros, donde, en ausencia de las grandes figuras, parte como gran favorito el belga Remco Evenepoel.

- IndyCar Series. Tercera cita: Gran Premio de Long Beach (EEUU), en el circuito urbano de la ciudad californiana.

- NBA. Boston Celtics-Philadephia 76ers., San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers, Detroit Pistons-Orlando Magic, San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers

- España. Liga Endesa. 27ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Hiopos Lleida-Barça (12.00), Covirán Granada-Unicaja (12.30), San Pablo Burgos-Río Breogán (17.00), Bàsquet Girona-Valencia Basket (18.00) y Real Madrid-La Laguna Tenerife (19.00).

- Euroliga femenina. Fase final, en Zaragoza (FOTO). Final: Galatasaray-Fenerbahce y Tercer puesto: Casademont Zaragoza Spar Girona.

- 60 Amstel Gold Race, de 257 km entre Maastricht y Berg en Terblijt, en Países Bajos. (FOTO)

- Liga inglesa (jornada 33)(FOTO)(-2 GMT): Aston Villa-Sunderland (15:00), Everton-Liverpool (15:00), Nottingham Forest-Burnley (15:00) y Manchester City-Arsenal (17:30)

- Liga alemana (jornada 30)(-2 GMT): Bayern Múnich-Stuttgart (17:30). (FOTO)

- Liga francesa (jornada 30)(FOTO)(-2 GMT): PSG-Lyon (20:45)

- Liga italiana (jornada 33): Verona-Milan (15:00) y Juventus-Bolonia (20:45)

- Buenos Aíres. River Plate y Boca Juniors se enfrentan en el estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino (22.00 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

- Argentina. Continúa la decimoquinta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Aldosivi-Racing Club, Rosario Central-Sarmiento y Talleres-Deportivo Riestra

- Honduras. Finaliza la jornada 19 del torneo Clausura de Honduras con los partidos Platense-Universidad Pedagógica, Motagua-Juticalpa y Olancho-Victoria.

- Uruguay. Comentario de la duodécima jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril.

- El Salvador. Comentario de los resultados de los juegos disputados el fin de semana, correspondientes a la jornada 20 del torneo Clausura de El Salvador, antepenúltima fecha de la fase regular de la liga.

- Paraguay. Cerro Porteño y Olimpia se enfrentan en el segundo superclásico del fútbol de Paraguay del año (Foto)

- LIV Golf. Torneo de México, en el Club de Golf Chapultepec (FOTO).

- Mundial de Superbikes. 3ª cita, en el TT Assen (Países Bajos). Carrera de Superpole y segunda carrera.

- Mundial de motocross. 5ª cita: MXGP del Trentino, en Pietramurata (Italia). Dos mangas).

- 24 horas de Le Mans, en el circuito de Bugatti. Final.

- Previa de la Gala de los Premios Laureus

- Juegos Suramericanos de la Juventud. Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 (Foto)

- Rugby a 7. Torneo de Hong Kong (hasta 19).

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich.

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia).

- Mutua Madrid Open. Sorteo del cuadro femenino

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Redacción EFE Deportes