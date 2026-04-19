El uruguayo Guillermo Silva refrenda su dominio con el triunfo en el Tour de Hainan

La última etapa, con cuatro ascensiones puntuables en la primera mitad del recorrido y un esprint puntuable intermedio, dejó el suspense del triunfo final hasta el último momento, aunque XDS Astana supo controlar la carrera para que el triunfo se lo llevase Silva, gran protagonista de la prueba tras sus victorias en el segundo y cuarto día.

En el podio acompañaron al ciclista de Maldonado (sureste de Uruguay), de 24 años, el español Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi), a diez segundos en la general, y el italiano Thomas Pesenti (Polti-Visit Malta), también con el mismo tiempo.

En la categoría por equipos el vencedor fue el Polti-Visit Malta, por delante de los españoles Burgos Burpellet BH y Euskaltel Euskadi, y el kazajo Igor Chzhan se llevó la general de la montaña.