Evenepoel: "He ganado una de mis carreras favoritas"

"Es una victoria especial, esta carrera es una de mis favoritas. La carrera comenzó en el mismo lugar que el año pasado, solo que ahora me sentía mucho mejor que entonces", comentó el doble campeón olímpico.

Evenepoel se quitó la espina de 2025, cuando el desenlace del esprint entre dos sonrió a Skjelmose.

"Antes del esprint tuve un recuerdo repentino del año pasado, pero ahora tenía más confianza. Sentí que era el más fuerte en las subidas. Sentí que Skjelmose estaba al límite. Lo noté cuando tomó la delantera. Sus relevos al frente no fueron tan fuertes", analizó el belga.

El triple campeón mundial de crono firmó su victoria número 74 como profesional y la situó entre las ocho mejores de su carrera.

"Considero esta carrera justo por debajo de los 'monumentos'. Me encanta, con todas esas subidas cortas. El hecho de poder ganar en mi segunda participación es increíble", señaló.

De las clásicas, Evenepoel solo tiene pendiente la Flecha Valona, pero no es segura su participación para el próximo miércoles.

"Mañana decidiré si la corro. Primero tengo que esperar a ver cómo me recupero, aunque me siento bien. Me gustaría competir, porque pronostican buen tiempo y eso siempre es bueno para la Flecha Valona. Pero por ahora, disfrutemos de esta carrera", concluyó.