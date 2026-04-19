Lunes, 20 de abril de 2026

Redacción EE.UU. La tradicional Maratón de Boston, que este año celebra su 130ª edición y cuenta con unos treinta mil participantes, se disputa este lunes en la capital de Nueva Inglaterra con los vigentes campeones, los kenianos John Korir y Sharon Lokedi en busca de reeditar los títulos logrados en 2025.

Redacción deportes. El británico Tom Pidcock, el colombiano Egan Bernal y el italiano Giulio Pellizzari son las principales referencias en la 49ª edición del Tour de los Alpes, antiguo Giro del Trentino, que se disputa entre este lunes y el viernes con la montaña como protagonista.

- Maratón de Boston (13.00 GMT). (FOTO)

- NBA. Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (23.00 GMT), New York Knicks-Atlanta Hawks (00.00 del martes) (FOTO), Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (02.30).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 33ª jornada.

- Gala de los Premios Laureus, en Madrid (17.30 GMT. Palacio de Cibeles). (FOTO)

- Mutua Madrid Open. Previa del torneo femenino. Sorteo del cuadro masculino.

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Redacción EFE Deportes