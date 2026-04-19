Polideportivo
19 de abril de 2026 - 16:05

Lunes, 20 de abril de 2026

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Madrid. Los tenistas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, el ciclista Tadej Pogacar, el saltador de pértiga Mondo Duplantis, el futbolista Ousmane Dembélé y el piloto de motos Marc Márquez, en categoría masculina, y la futbolista Aitana Bonmatí, la tenista Aryna Sabalenka, las atletas Melissa Jefferson-Wooden, Sydney McLaughlin-Levrone y Faith Kipyegon y la nadadora Katie Ledecky en la femenina aspiran a ser elegidos Deportista del Año en los premios Laureus que se entregan este lunes en Madrid.

Por EFE

Redacción EE.UU. La tradicional Maratón de Boston, que este año celebra su 130ª edición y cuenta con unos treinta mil participantes, se disputa este lunes en la capital de Nueva Inglaterra con los vigentes campeones, los kenianos John Korir y Sharon Lokedi en busca de reeditar los títulos logrados en 2025.

Redacción deportes. El británico Tom Pidcock, el colombiano Egan Bernal y el italiano Giulio Pellizzari son las principales referencias en la 49ª edición del Tour de los Alpes, antiguo Giro del Trentino, que se disputa entre este lunes y el viernes con la montaña como protagonista.

- Maratón de Boston (13.00 GMT). (FOTO)

- NBA. Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (23.00 GMT), New York Knicks-Atlanta Hawks (00.00 del martes) (FOTO), Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (02.30).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 33ª jornada.

- Gala de los Premios Laureus, en Madrid (17.30 GMT. Palacio de Cibeles). (FOTO)

- Mutua Madrid Open. Previa del torneo femenino. Sorteo del cuadro masculino.

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Redacción EFE Deportes      