Madrid repite como capital de Laureus, con Alcaraz, Sinner, Bonmatí y Sabalenka nominados

Un año después de entronar al pertiguista sueco Armand Duplantis y a la gimnasta estadounidense Simone Biles como los mejores de 2025, junto al Real Madrid como el mejor equipo, el futbolista del Barcelona Lamine Yamal como revelación y a Rafa Nadal como icono, los Laureus, considerados los Óscar del deporte, vuelven a Madrid por tercer año consecutivo.

Su alfombra roja se desplegará de nuevo en el Palacio de Cibeles para desvelar a los ganadores de sus distinciones, que reconocen tanto la excelencia deportiva individual y colectiva como gestos de deportividad o iniciativas sociales mediante los valores del deporte.

En esta ocasión, el tenista serbio Novak Djokovic, cinco veces ganador del Laureus al mejor deportista, oficiará como maestro de ceremonia junto a la esquiadora china Eileen Gu, tres veces campeona olímpica y también reconocida por la Academia Laureus en 2023.

También será un momento emotivo la entrega del premio al regreso del año, protagonizado hace un año por la gimnasta brasileña Rebeca Andrade. Aspiran a sucederla el ciclista colombiano Egan Bernal, que sufrió un grave accidente en 2022, la atleta venzolana Yulimar Rojas, ausente en los Juegos de París 2024 por una lesión, el golfista norirlandés Rory McIlroy, la tenista estadounidense Amanda Anisimova y los británicos Leah Williamson (fútbol) y Simon Yates (ciclismo).

Al escenario subirá igualmente el mejor equipo del año año, que tiene entre sus finalistas al PSG francés, ganador, entre otros títulos, de la Liga de Campeones de fútbol, el equipo europeo de la Ryder Cup de golf, McLaren como campeón de Fórmula Uno y la selección femenina de fútbol de Inglaterra.

Con el mensaje "El deporte tiene el poder de cambiar el mundo", pronunciado por Nelson Mandela en sus primeras distinciones en 2000, de nuevo presente, la gala otorgará otros premios al deportista revelación, al de acción, con el atleta de montaña español Kilian Jornet entre los nominados, y a la iniciativa para el bien social.

Distinciones todas ellas elegidas por los miembros de la Academia Laureus, tras la votación previa de más de mil medios de comunicación deportivos de más de 70 países, y a las que se sumará el mejor deportista discapacitado, previa selección por el Comité Paralímpico Internacional. Optan al mismo los nadadores Gabriel Araújo (BRA), Simone Barlaam (ITA), David Kratochvil (CZE), las atletas Catherine Debrunner (SUI) y Kiara Rodríguez (ECU) y la jugadora de hockey hielo Kelsey DiClaudio (USA).

Además de los premiados, la sede del ayuntamiento de Madrid volverá a reunir a embajadores de Laureus, figuras legendarias y nombres propios del deporte, como Simon Biles, Garbiñe Muguruza, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Nadia Comanecci, Boris Becker y una amplia representación del mundo del fútbol con Xavi Hernández, Iker Casillas, Luis Figo, Thiago Alcántara, Fabio Capello o André Villas-Boas, entre otros.

La lista completa de nominados es la siguiente:

Carlos Alcaraz (ESP/Tenis): ganó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos y terminó 2025 como el número uno del mundo.

Jannik Sinner (ITA/Tenis): ganador del Abierto de Australia y Wimbledon, además del título de las Finales del ATP Tour y el Masters de París.

Ousmane Dembélé (FRA/Fútbol): máximo goleador de los seis títulos del Paris Saint-Germain en 2025, ganador del Balón de Oro y del premio FIFA The Best.

Mondo Duplantis (SUE/Atletismo): ganó su tercer campeonato mundial consecutivo y estableció cuatro nuevos récords mundiales en 2025.

Marc Márquez (ESP/Motociclismo): campeón del mundo de MotoGP en 2025, con 11 victorias en 17 grandes premios.

Tadej Pogačar (SLO/Ciclismo): ganó su tercer maillot amarillo en el Tour de Francia 2025, con cuatro victorias de etapa.

Aitana Bonmatí (ESP/Fútbol): ganó su tercer Balón de Oro consecutivo en 2025 tras lograr el triplete nacional con el Barcelona y llegar a las finales de la Liga de Campeones y la Eurocopa.

Melissa Jefferson-Wooden (USA/Atletismo): se convirtió en la segunda mujer en ganar la Triple Corona de los Mundiales con los 100 metros, 200 y 4x100.

Faith Kipyegon (KEN/Atletismo): ganó su cuarta medalla de oro en los Mundiales en la final de 1.500 metros y es la primera mujer que lo ha logrado.

Katie Ledecky (USA/Natación): ganó dos medallas de oro en los Mundiales de natación para elevar a 30 su cuenta total de medallas en estos.

Sydney McLaughlin-Levrone (USA/Atletismo): rompió el récord mundial de 400 metros, al ganar el oro con el equipo estadounidense en el relevo 4x400 en los últimos Mundiales.

Aryna Sabalenka (BLR/Tenis): finalizó el año como número uno del mundo por segunda vez, tras llegar a tres finales de Grand Slam y ganar el Abierto de Estados Unidos.

Selección femenina de fútbol de Inglaterra: defendió su título de la Eurocopa con una victoria en la tanda de penaltis sobre la vigente campeona del mundo, España.

Equipo europeo de la Ryder Cup de golf: conquistó su título número 16 de la Ryder con una victoria por 15-13, la primera europea a domicilio desde 2012.

Equipo femenino de críquet de India: ganó su primer título mundial, tras registrar la mayor cantidad de carreras en persecución en la historia de la competición femenina en las semifinales contra Australia.

McLaren Formula One Team (GBR): ganó su décimo Mundial de Constructores a falta de seis carreras.

Oklahoma City Thunder (USA/Baloncesto): igualó al equipo de Chicago Bulls de la temporada 1996-1997 con la mayor cantidad de victorias para hacerse con el título de la NBA por segunda vez.

París Saint-Germain (FRA/Fútbol): conquistó su primera Liga de Campeones al derrotar al Inter de Milán (5-0) y se hizo con seis títulos a lo largo del año.

Désiré Doué (FRA/Fútbol): marcó dos goles con el PSG en la final de la Liga de Campeones y quedó segundo en la votación para el Trofeo Kopa de la FIFA 2025.

João Fonseca (BRA/Tenis): Debutó en los cuatro torneos del Grand Slam y llegó a la tercera ronda de Roland Garros y Wimbledon.

Shai Gilgeous-Alexander (CAN/Baloncesto): se convirtió en el cuarto jugador en la historia en ser el jugador más valioso (MVP) de la temporada regular de la NBA, de las finales y máximo anotador.

Luke Littler (GBR/Dardos): campeón más joven de la historia del Mundial de dardos y completó la triple corona en su carrera.

Lando Norris (GBR/Fórmula Uno): ganó su primer título mundial de pilotos en la última carrera de la temporada.

Yu Zidi (CHN/Natación): se convirtió en la medallista más joven de la historia en los Mundiales de natación con sólo 12 años.

Amanda Anisimova (USA/Tenis): llegó a las finales de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos, dos años después de alejarse del tenis para priorizar su salud mental.

Egan Bernal (COL/Ciclismo): ganó su primera etapa en una gran vuelta desde un accidente casi mortal en 2022.

Rory McIlroy (GBR/Golf): ganó el Masters de Augusta y puso fin a una espera de once años para conseguir otra victoria en un torneo importante.

Yulimar Rojas (VEN/Atletismo): estableció el récord de los Mundiales de atletismo en triple salto, un año después de someterse a una operación por una rotura del tendón de aquiles.

Leah Williamson (GBR/Fútbol): ganó la Liga de Campeones de la UEFA y la Eurocopa, un año después de volver al fútbol tras una lesión en el ligamento cruzado anterior.

Simon Yates (GBR/Ciclismo): ganó el Giro de Italia de 2025, siete años después de perder una ventaja de 38 minutos en 2018.

Yago Dora (BRA/Surf): ganó su primer título del Campeonato Mundial de la WSL y se aseguró el puesto número 1 del ranking mundial de la WSL.

Kilian Jornet (ESP/Trail Running): coronó las 72 cimas de más de 4.200 metros de altura de Estados Unidos en solo 31 días.

Chloe Kim (USA/Snowboard): se convirtió en la mujer más condecorada en la historia de los X Games con la octava medalla de oro en Superpipe.

Rayssa Leal (BRA/Skateboard): ganó la medalla de oro en street en el Mundial.

Molly Picklum (AUS/Surf): ganó su primer campeonato de la Liga Mundial de Surf tras derrotar a la campeona de 2023, Caroline Marks, en una eliminatoria al mejor de tres.

Tom Pidcock (GBR/Ciclismo): ganó el título Europeo de XCO, así como su primer podio en una gran vuelta, en la Vuelta a España.

Gabriel Araújo (BRA/Natación adaptada): ganó tres medallas de oro en los Mundiales de natación de 2025 y batió el récord mundial en 150m estilos individual.

Simone Barlaam (ITA/Natación adaptada): ganador de cuatro medallas de oro en los últimos mundiales, con las que elevó su palmarés a 21.

Catherine Debrunner (SUI/Atletismo adaptado): ganó cinco medallas de oro en los Mundiales de atletismo y estableció un récord del campeonato en los 1.500 m T54.

Kelsey DiClaudio (USA/Hockey hielo adaptado): MVP del Mundial y máximo anotador.

David Kratochvil (CZE/Natación adaptada): ganó cuatro medallas de oro, dos de bronce y una de plata en los campeonatos del mundo.

Kiara Rodríguez (ECU/Atletismo adaptado): ganó tres medallas de oro y estableció el récord del campeonato femenino de salto de longitud T47 en los Mundiales.

A.S.D Gruppo Sportivo Valanga (ITA) Multideporte e inclusión: ofrece oportunidades educativas mediante una combinación de talleres deportivos y psicología deportiva.

Fútbol Más (Global) Fútbol y Bienestar: promueve la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través de torneos de fútbol.

King’s County Tennis League (USA) Tenis e Inclusión – elimina las barreras económicas que impiden a los jóvenes locales acceder al tenis.

MindLeaps (Global) Baile y Empleabilidad – Desarrolla las habilidades cognitivas a través de un innovador programa de clases de baile y enseñanza académica.

Rugby For Good (CHN) Rugby e Inclusión – defiende la equidad social y de género para los niños con TDAH.

Transformación Social TRASO (MEX) Artes marciales y bienestar: ofrece clases de boxeo y artes marciales dos veces por semana, además de terapia grupal dirigida por profesionales.