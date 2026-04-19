NBA: Nuggets se adelantan serie contra Timberwolves

Los Nuggets dominaron el segundo y el tercer cuarto, en los que sumaron 22 puntos más que su rival, para compensar un mal arranque de partido en el que llegaron a perder por 12 puntos.

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Nikola Jokic firmó un triple doble en el primer partido de los ‘playoff’ con 25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, mientras que Jamal Murray fue el máximo anotador del partido con 30 puntos.

No obstante, el base canadiense estuvo bastante desacertado en el tiro (7 de 22, con un 0 de 8 en triples) , aunque anotó en las 16 ocasiones en las que acudió a la línea de personal.

En los Timberwolves la anotación estuvo más repartida, con hasta seis jugadores firmando dobles dígitos, pero Anthony Edwards (22 puntos) y Julius Randle (16) se combinaron para un 14 de 35 en el tiro.

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Los Nuggets habían ganado tres de los cuatro partidos entre ambos equipos en temporada regular; sin embargo, el enfrentamiento más reciente se saldó con victoria de Minnesota el pasado 1 de marzo.

Este sábado, al equipo de Colorado le costó parar a los Timberwolves en el primer cuarto, que se saldó con una ventaja de diez puntos para los visitantes (23-33). No obstante, comenzó a encontrar soluciones a partir del ecuador del segundo cuarto, y empató el partido al descanso.

Un parcial de 14-0 en el transcurso del tercero, culminado con un gran mate de Aaron Gordon, abrió una brecha que no se llegó a cerrar en el resto del partido y sirvió para que los Nuggets se adelantaran en la serie.

La tarde destacó por el pobre acierto de ambos conjuntos desde el perímetro. Los locales firmaron un 10 de 36 en triples y los Timberwolves encestaron 11 de los 34 tiros desde el arco que intentaron.

La principal diferencia estuvo en los tiros libres. Los Nuggets viajaron 33 veces a esa línea, mientras que los de Minnesota dispusieron de 19 oportunidades.

Nuggets y Timberwolves volverán a enfrentarse este próximo lunes en el segundo partido de la serie, otra vez en Denver. EFE