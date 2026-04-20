El keniano Korir rompe el récord en Boston y su compatriota Lokedi repite en mujeres

En la categoría femenina, la keniana Sharon Lokedi ganó por segundo año consecutivo en Boston con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 51 segundos.
Para Korir, también fue la segunda victoria consecutiva en Boston, una de los siete 'majors' en el calendario junto a Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, Chicago y Sidney. El atleta keniano también conquistó Chicago en 2024.
Completaron el podio masculino este lunes en Boston el tanzano Alphonce Felix Simbu y el keniano Benson Kipruto, que entraron prácticamente juntos a meta tiempos de 2h02:47 y 2h02:50.
Fue una carrera especialmente rápida en la categoría masculina, ya que los tiempos de Simbu y Kipruto también mejoraron el anterior récord de Boston, que estaba en manos del keniano Geoffrey Mutai desde 2011, con 2h03:02.
En la categoría femenina, Lokedi repitió victoria con un tiempo 89 segundos más lento que el récord que ella misma estableció el año pasado con 2h17:22. La keniana también tiene en su palmarés el Maratón de Nueva York de 2022.
Hubo pleno keniano en el podio femenino, con Loice Chemnung en segunda posición, a 44 segundos de Lokedi (2h19:35), y Mary Ngugi-Cooper en tercera, con un tiempo de 2h20:07.