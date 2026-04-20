“El Roquealonseño” recibe reconocimiento de instituciones deportivas y la Comuna de Mariano Roque Alonso

El medio digital “El Roquealonseño” recibió reconocimientos de parte de la Liga Fútbol de la ciudad de Mariano Roque Alonso, clubes locales, academias deportivas e institutos de educación, entre otras entidades de la comunidad se hacen eco por el trabajo de difusión de informaciones y positivo acompañamiento a eventos realizados por la localidad aledaña a la Capital.