Polideportivo
20 de abril de 2026 - 12:23

“El Roquealonseño” recibe reconocimiento de instituciones deportivas y la Comuna de Mariano Roque Alonso

Responsables del medio informativo "El Roquealonseño" recibió reconocimiento de la Comuna.
Responsables del medio informativo "El Roquealonseño" recibió reconocimiento de la Comuna.

El medio digital “El Roquealonseño” recibió reconocimientos de parte de la Liga Fútbol de la ciudad de Mariano Roque Alonso, clubes locales, academias deportivas e institutos de educación, entre otras entidades de la comunidad se hacen eco por el trabajo de difusión de informaciones y positivo acompañamiento a eventos realizados por la localidad aledaña a la Capital.

El humilde programa de plataforma digital, “El Roquealonseño” es un medio que apoya positivamente a los deportistas de la ciudad vecina a Asunción.

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El medio, además de los agradecimientos citados por entidades deportivas y de educación, recientemente recibió el reconocimiento de la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso.

Se destaca este medio por acompañar a eventos deportivos y a deportistas, para el bienestar y el exitoso desarrollo integral de las personas y de los eventos, a través de su portal digital.

El medio cumple 8 años de actividad y el reconocimiento se “oficializó” con una plaqueta por parte de Comuna local.

El equipo de trabajo está integrado por un grupo familiar encabezado por el director César “Gama” Garay Maldonado, Nancy Caballero, los hijos Luján y Joaquín, con el importante apoyo de voluntarios como Francisco López, Héctor Vera, Alexandra Cabral, Natalia Acosta, Juan Carlos Chávez, Eduardo Acosta, Agustín Benítez, Camila Marín, Miguel Farías, Arami Almada, Eduardo Giménez, entre otros.

A la vez, merced al espacio y acompañamiento otorgado a los voluntarios, El Roquealonseño sirve de pequeña escuela de formación para futuros profesionales de la comunicacion