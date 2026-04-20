Londres acogerá una contrarreloj por equipos en Tour femenino de 2027

Será la primera vez que el Tour femenino tenga una crono por equipos, "uno de los formatos más espectaculares del ciclismo", indicó la directora de la prueba, Marion Rousse.

En total, serán 18 kilómetros por las calles de la capital británica que culminarán en The Mall, la avenida londinense que conduce a Buckingham Palace.

Los organizadores del Tour ya habían anunciado que la edición de 2027 comenzaría en tierras británicas, pero ahora han desvelado algunos detalles de las primeras jornadas.

La primera etapa se correrá el 30 de julio entre Leeds y Manchester, con 85,7 kilómetros, y al día siguiente desde esta segunda ciudad y Sheffield, con 154,4 kilómetros.