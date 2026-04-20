Martes, 21 de abril de 2026

Londres. La trigésima tercera jornada de la Premier League inglesa de fútbol empieza este martes con el partido entre el Brighton, noveno clasificado, y el Chelsea, sexto, que acumula cuatro derrotas consecutivas y sigue peleando por los puestos europeos.

Roma. El primer finalista de la Copa de Italia de fútbol se dilucida este martes en el estadio Giuseppe Meazza con el partido de vuelta de las semifinales entre el Inter de Milán y el Como, que el 3 de marzo pasado empataron sin goles en el duelo de ida.

Buenos Aires. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con la declaración de Gianinna Maradona, una de las hijas del fútbolista; los policías Lucas Farías y Lucas Borges, los primeros agentes en llegar al lugar del fallecimiento; y Cristian Méndez, el entonces jefe de la Policía Científica.

Redacción deportes. Berlín acoge este martes el sorteo del Mundial femenino ​​2026, una cita que tendrá lugar del 4 al 13 de septiembre en la ciudad alemana y que por primera vez contará con dieciséis selecciones, con Estados Unidos como gran favorita en busca de la que sería su quinto título consecutivo.

Madrid. El Mutua Open de Madrid comienza este martes con los primeros partidos del cuadro femenino (WTA 1.000), entre los que destacan el que jugará la veterana tenista estadounidense Venus Williams, de 45 años, ganadora de siete títulos del Grand Slam y actual número 479 del mundo, contra la joven española Kaitlin Quevedo, de 20 años y 140 del ránking.

- NBA (-2 GMT). Boston Celtics-Philadelphia 76ers (01.00 del miércoles), San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers (02.00) y Los Angeles Lakers-Houston Rockets (04.30).

- Sorteo del Mundial femenino ​​2026 en Berlín (16.00 GMT).

- Euroliga. Repesca o 'play-in' (FOTO): Barça-Estrella Roja (18.45 GMT) y Panathinaikos-Mónaco (18.00 GMT).

- Previa de la 90ª edición de la Flecha Valona, donde se van a medir el belga Remco Evenepoel y la nueva figura francesa Paul Seixas

- España. LaLiga EA Sports. 33ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Athletic-Osasuna (19.00), Mallorca-Valencia (19.00), Real Madrid-Alavés (21.30) y Girona-Betis (21.30).

- Liga inglesa. 33ª jornada: Brighton-Chelsea (19:00 GMT).

- Copa de Italia. Semifinales, vuelta: Inter-Como (19:00 GMT).

- Copa de Francia. Semifinales: Lens-Toulouse (19:10 GMT).

- Buenos Aires. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes. (FOTO) (VÍDEO)

- Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (FOTO)

- El argentino Sergio Gili, gerente técnico de la Federación Chilena de Ciclismo, afirma a EFE que el ciclismo chileno avanza con trabajo constante y discreto, con el objetivo de consolidarse en el ámbito americano y proyectarse hacia unos Juegos Olímpicos en los que aspira a competir en todas las categorías. (FOTO) (VÍDEO)

- Mutua Madrid Open (hasta 3 mayo). Empieza el cuadro femenino. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes