Ranking WTA: Rybakina acorta distancia con Sabalenka

En el “top diez” no hubo cambios, salvo el de la estadounidense Mirra Andreeva, que subió un puesto en la clasificación hasta el octavo lugar tras llegar a la final en Stuttgart y le intercambió el puesto a la italiana Jasmine Paolini, a solo 26 puntos de distancia.

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El gran descenso de la semana lo protagonizó la letona Jelena Ostapenko, que bajó 18 puestos para colocarse la 40 en la tabla al no poder defender sus puntos como ganadora en Stutgartt.

En cuanto a las españolas, Cristina Bucsa sigue en la posición 30; Jessica Bouzas cierra el top cincuenta y Badosa subió tres puestos hasta la posición 103, a solo cuatro puntos de poder ingresar en el top cien y no podrá acceder directamente al cuadro principal del Roland Garros.

Por su parte, en las latinoamericanas, la colombiana Camila Osorio se mantiene en el puesto 83, su compatriota Emiliana Arango subió dos puestos hasta el 86 y la mexicana Renata Zarazúa descendió tres puestos hasta la posición 87. EFE