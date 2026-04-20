Relación de Premios Laureus 2026, con Alcaraz y Sabalenka como mejores deportistas

- Deportista masculino: Carlos Alcaraz (ESP)/Tenis
- Deportista femenina: Aryna Sabalenka (BIE)/Tenis
- Revelación: Lando Norris (ING)/Fórmula Uno
- Reaparición: Rory McIlroy (IRL)/Golf
- Deportista de acción: Chloe Kim (USA)/Snowboard
- Deportista con discapacidad: Gabriel Araújo (BRA)/Natación adaptada
- Deporte por el bien: Fútbol Más (Global) Fútbol y Bienestar: promueve la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través de torneos de fútbol.
- Deportista joven: Lamine Yamal (ESP)/Fútbol
- Inspiración: Toni Kroos (GER)/Fútbol
- Leyenda: Nadia Comaneci (USA)/Gimnasia y embajadora de Laureus.