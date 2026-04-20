20 de abril de 2026 - 17:15

Relación de Premios Laureus 2026, con Alcaraz y Sabalenka como mejores deportistas

Madrid, 20 abr (EFE).- Relación de los galardonados con las once categorías de los Premios Laureus 2026, que reconocieron este lunes en Madrid al tenista español Carlos Alcaraz y a la bielorrusa Aryna Sabalenka como los mejores deportistas individuales y al PSG francés como el mejor equipo:

- Deportista masculino: Carlos Alcaraz (ESP)/Tenis

- Deportista femenina: Aryna Sabalenka (BIE)/Tenis

- Revelación: Lando Norris (ING)/Fórmula Uno

- Reaparición: Rory McIlroy (IRL)/Golf

- Deportista de acción: Chloe Kim (USA)/Snowboard

- Deportista con discapacidad: Gabriel Araújo (BRA)/Natación adaptada

- Deporte por el bien: Fútbol Más (Global) Fútbol y Bienestar: promueve la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través de torneos de fútbol.

- Deportista joven: Lamine Yamal (ESP)/Fútbol

- Inspiración: Toni Kroos (GER)/Fútbol

- Leyenda: Nadia Comaneci (USA)/Gimnasia y embajadora de Laureus.