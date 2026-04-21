India entra en la lista de países en "riesgo extremo" de dopaje en atletismo

"La situación del dopaje en la India ha sido de alto riesgo durante mucho tiempo y, lamentablemente, la calidad del programa antidopaje nacional simplemente no es proporcional al riesgo de dopaje", explicó el presidente de la AIU, David Howman, en un comunicado.

Entre 2022 y 2025, la India se ha mantenido en los dos primeros puestos mundiales en términos de infracciones de las normas antidopaje. Por ello, el organismo decidió incluir al país en la "Categoría A", donde comparte lista con naciones como Rusia, Etiopía, Kenia y Nigeria.

"Si bien la AFI (Federación de Atletismo de la India) ha abogado por reformas antidopaje, los cambios no han sido suficientes. La AIU trabajará ahora con la AFI para lograr reformas que salvaguarden la integridad del deporte del atletismo", añadió Howman.

La India registró 48 casos de dopaje en 2022 y 71 en 2024, consolidándose, según los datos de la AIU, como el país con mayor incidencia de infracciones en el atletismo mundial.

La medida llega menos de una semana después de que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) alertara que la India es uno de los mayores productores de dopantes del planeta.

"En India, los fármacos para mejorar el rendimiento y los esteroides están fácilmente disponibles; es uno de los mayores productores", dijo el presidente de WADA, Witold Banka, durante una conferencia de investigaciones antidopaje realizada en Nueva Delhi el pasado 16 de abril.

La decisión de la UIA pone en riesgo la candidatura presentada por la India para que el país más poblado del mundo sea la sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

El Comité Olímpico Internacional, encargado de revisar las candidaturas, le dijo al Gobierno indio en 2025 que las medidas antidopaje serán determinantes a la hora de tomar una decisión.