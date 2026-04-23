Ceferin considera la sostenibilidad y la multipropiedad los grandes problemas del fútbol

Durante 'The Forum', en el estadio Metropolitano, señaló: "Hay dos cosas. La sostenibilidad de algunos clubes, porque cualquier negocio es más fácil que el fútbol. Puedes fichar a un jugador y que se lesione, que tenga problemas en la vida privada, que se divorcie, no sabes nada. Y la segunda es la multipropiedad de clubes. Con estas conexiones, que no sabes exactamente quién es el dueño, hay conexiones que no sabemos cuáles son".

"Permitimos propiedad de hasta un 30% en un club si se posee otro. Si una compañía posee dos equipos, podría ser problemático para la integridad de nuestras competiciones. Lo más importante es que la gente crea que nuestros partidos no son falsos. Si piensan otra cosa, tenemos un problema. El fútbol es un deporte en el que David puede ganar a Goliat. Si pasa y el dueño de los clubes es el mismo, la credibilidad se va", reflexionó.

También habló sobre los clubes-Estado: "Cuando los clubes propiedad de un Estado llegaron a Europa, los presentaban como un problema. En mi opinión, no es verdad. Los dueños tienen que obedecer las reglas. Necesitamos inversión en el fútbol; si no lo permitimos, se irá a otra parte. Todo el mundo es bienvenido mientras que sean responsables y obedezcan las regulaciones".

Recordó haber superado otras dificultades en su mandato: "Desde que llegué, solo hemos tenido problemas. La Superliga, la COVID, dos guerras. Espero que en los próximos cinco años vaya mejor. La tecnología está viniendo, las retransmisiones clásicas son algo lentas. No estoy de acuerdo con que la gente joven no vea el fútbol. La tecnología será lo más importante en el futuro".

"No debemos olvidar que el fútbol es un deporte bonito, parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Nuestros aficionados son problemáticos, pero les queremos, porque son el corazón del juego. Los Estados Unidos son diferentes y no entienden la mentalidad del aficionado europeo. Está en nuestro ADN. Para algunos aficionados es mejor perder su trabajo que ver perder a su equipo", añadió.

Además, hizo referencia al desarrollo del fútbol femenino: "Sí hay margen de mejora. En 2018 tuvimos la final de la Liga de Campeones en Kiev y la femenina en un pequeño estadio local de Kiev también. Ahora, los partidos más grandes están en 90.000 espectadores".

"El fútbol femenino está creciendo más rápido que el masculino, pero todavía no es sostenible. Físicamente, nunca serán tan potentes como los hombres, pero técnicamente, las mujeres están mejorando. El ambiente es mejor, no gritan 'UEFA, mafia', de momento", declaró.