El español Alejandro del Rey, primer líder del Abierto de China con récord del campo

Del Rey firmó una tarjeta sobresaliente de 61 golpes, diez por debajo del par del Enhance Anting Golf Club de Shanghái, con la que batió la marca establecida por el finlandés Tapio Pulkkanen en la edición del pasado año, con 62 (-9).

Con un ‘eagle’, nueve ‘birdies’ y solo un ‘bogey’ en el hoyo 14, el jugador madrileño, de 28 años y número 271 en la clasificación mundial, asaltó el liderato de la 31 edición del Volvo China Open en la recta final del recorrido después de que Zhou fuera en cabeza durante la mayor parte de la primera jornada.

Zhou, 230 del mundo y recién cumplidos los 18 años, fue uno de los protagonistas de la ronda por su rendimiento, con un total de -9, récord de un jugador chino en el Abierto nacional, y por el impacto mediático adquirido en los últimos meses.

En sus primeros diez hoyos, hizo seis 'birdies' y un 'eagle', lo que le propulsó al liderato, si bien en los últimos seis no bajó del par.

En su tercera temporada como profesional, acumula nueve triunfos en el China Tour, el primero en diciembre de 2024, con solo 16 años, y su mejor resultado en el DP World Tour lo obtuvo hace un mes en el Hainan Classic, donde acabó tercero empatado.

Estos resultados le han valido la etiqueta de la gran esperanza del golf del país asiático, cuya principal referencia en los últimos años ha sido Haotong Li, de 30 años.

A la estela de Del Rey y Zhou, se colocó el sudafricano Shaun Norris, con -8, y el austriaco Bernd Wiesberger, con -7.

En caso de mantener el récord del campo al final del torneo, Del Rey se embolsará un premio extra de 30.000 dólares (unos 25.000 euros).