El mundo del deporte empieza a rehabilitar a Rusia y Bielorrusia

La natación se une al judo y al taekwondo como las disciplinas que han optado por la total reintegración de los deportistas rusos y bielorrusos, que desde que se inició el conflicto bélico compiten de forma individual bajo símbolos neutrales o ven prohibida su participación, además de vetar ambos países a organizar pruebas internacionales.

Otro hito destacado fue el aval del Comité Paralímpico Internacional al permitir que en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina del pasado mes de marzo volvieran a participar con sus emblemas nacionales, lo que no ocurría desde Sochi 2014, al arrastrar Rusia también el castigo por el dopaje de Estado.

La retirada de las restricciones por parte de World Aquatics se justifica en la recomendación del COI del pasado mes de diciembre de que los deportistas rusos y bielorrusos recuperaran su estatus en las competiciones juveniles, también en equipos, al alegar que los más jóvenes no debían ser responsables de las acciones de sus gobiernos.

De lo que ocurra en Los Ángeles 2028, aún no hay nada decidido, si bien la presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha sostenido que este organismo debe ser neutral y permanecer al margen de las injerencias políticas.

“Debemos proteger la autonomía del deporte para que podamos decirle a todos los atletas, sin importar de dónde vengan: sí, puedes competir libremente, sin interferencias políticas que escapen a tu control”, proclamó Coventry a mediados de abril en Pafos (Chipre).

Tras los recientes Juegos de Invierno, la siguiente cita organizada por el COI serán los Juegos de la Juventud en Dakar, del 22 de octubre al 9 de noviembre de este año, con deportistas de entre 15 y 18 años.

En el estreno olímpico en África, se aplicará la nueva doctrina de no poner restricciones a los rusos y bielorrusos, en un nuevo paso hacia la posible normalización por parte de la entidad con sede en Lausana (Suiza)

A finales de noviembre del pasado año y antes de que el COI moviera ficha, la Federación Internacional de Judo se convirtió en la primera en rehabilitar a los deportistas rusos y bielorrusos bajo el argumento de “tratar a todos sus miembros por igual, sin discriminación”.

A la de judo le siguió la de taekwondo a finales de enero, con el mismo planteamiento de que el deporte no puede ser un ámbito condicionado por la política.

En línea con la consigna del COI, varias federaciones, como halterofilia, lucha o voleibol, han decidido levantar las limitaciones en campeonatos de categorías juveniles e infantiles, aunque no en la absoluta.

También se ha situado en esta línea el ajedrez, si bien su federación internacional (FIDE), presidida por el ruso Arkady Dvorkovich, lo ha hecho con más ambigüedad y en los ránking han restituido la bandera de Rusia.

En un buen número de deportes, como ciclismo, tenis, remo, piragüismo, esgrima o bádminton y como ocurrió en París 2024, se mantiene la regla de que los deportistas de los dos países que apoyaron la invasión de Ucrania pueden participar con la etiqueta de Atleta Neutral Individual (ANI), sin sonar el himno nacional en caso de victoria, en una forma de diferenciar entre el individuo y el Estado.

Así ocurre en tenis con la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, o el ruso Daniil Medvedev, si bien sus países no participan ni en la Copa Davis ni en la Copa Billie Jean King.

Las principales competiciones por equpos, como fútbol, baloncesto o balonmano, mantienen cerradas sus puertas a los equipos rusos desde que estalló el conflicto bélico.

En el caso de la UEFA, sí permite la participación de los conjuntos bielorrusos y de su selección nacional, aunque en terreno neutral y a puerta cerrada, al entender que este país apoyó al presidente ruso, Vladimir Putin, pero no participó de manera directa en la operación militar.

Entre los grandes deportes, el atletismo sigue teniendo la postura más férrea en contra de los rusos y bielorrusos, al prohibirles participar en campeonatos y mítines internacionales.

También han sido inflexibles World Rugby y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, que solo se planteará la reintegración en la categoría sub18 a partir de la temporada 2027-28, pero no de forma inmediata.

En gimnasia, la federación europea mantuvo el veto total hasta el pasado 1 de enero, cuando lo levantó al aceptar que compitieran con la etiqueta de neutral.

Otra de las federaciones más estrictas ha sido la de esquí (FIS), que expulsó a los esquiadores rusos y bielorrusos de la Copa del Mundo y los Mundiales tras estallar la guerra, lo que les cerraba su billete olímpico.

Sus federaciones nacionales recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que les dio en parte la razón al entender que un veto basado en la nacionalidad era discriminatorio, por lo que avaló su participación como neutrales en los últimos Juegos.

La rehabilitación de Rusia y su aliado en disciplinas como la natación ha encontrado el firme rechazo de Ucrania y de la Unión Europea, al considerar que deberían seguir penalizados hasta que no finalice la guerra.

Para el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, el maltés Glenn Micallef, el deporte “no puede premiar la agresión”, por lo que la UE "no aceptará esta normalización".

“Están proporcionando sus plataformas de competición para la difusión de la propaganda rusa, propaganda que nos está matando a los ucranianos”, denunció Vladyslav Heraskevych, descalificado en la prueba de skeleton en los Juegos de Milán-Cortina por exhibir un casco con fotos de compatriotas muertos en el conflicto bélico.