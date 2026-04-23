Ferran Soriano: "Entretenimiento es lo que vendemos, pero también comunidad"

"Tenemos presencia en América, en Europa y en Asia. Hablamos de entretenimiento, es lo que vendemos al mundo, pero también un sentimiento de comunidad, gente que se reúne para apoyar a su equipo, y esa es la magia. Los inversores también invierten en eso, que es tan poderoso", expresó.

El City Football Group administra clubes como el Manchester City, el New York City, el Palermo o el Girona, en España. Soriano ve oportunidades en todos los mercados: "Estados Unidos es un gran mercado, creo que China va a serlo, la liga es buena y los clubes se gestionan de forma sostenible. Otro mercado espectacular es Brasil, son el quinto del mundo. Creo que oportunidades hay en todas partes".

En su caso, incidió en Estados Unidos: "En Estados Unidos hay 100 millones de personas que ven fútbol cada fin de semana, es un mercado más grande que el de Reino Unido. El último domingo, el partido más visto fue el Manchester City - Arsenal. Vamos a ayudar a los equipos de fútbol, que son parte del tejido de las ciudades, a convertirse en gigantes del entretenimiento".

Resaltó el atractivo del deporte para los inversores: "Le pregunté a un inversor que por qué quería invertir en el deporte y me dijo que la principal razón es la longevidad del activo. Si hubieras invertido en los New York Yankees o en los Dallas Cowboys hace 100 años, tendrías mucho más dinero ahora".

Esa visión de la industria tiene que ver también con cambios en la audiencia. "Vemos un cambio en el comportamiento: del consumismo, de comprar cosas, a las experiencias. Vas a Estados Unidos y hay gente con dinero que puede elegir entre comprar un bolso de lujo o ir a un evento de música, deporte, y experimentar, y cada vez más eligen la experiencia", explicó.

"Yo pensaba hace años que la gente se iba a cansar de comprarse un reloj, y está pasando. La siguiente ola de consumo y gasto es el entretenimiento. El deporte es uno de los mejores tipos de entretenimiento. No solo da entretenimiento, sino también sentimiento de pertenencia y pasión", concluyó.