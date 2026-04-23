Polideportivo
23 de abril de 2026 - 11:30

Jasch estrena su palmarés con victoria en Trento; Pellizzari continúa líder

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Redacción deportes, 23 abr (EFE).- El alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) ganó este jueves la cuarta etapa del Tour de los Alpes, disputada entre Arco y Trento, de 167,8 kilómetros, y consiguió la primera gran victoria de su carrera, mientras que el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora) continúa como líder.

Por EFE

Jasch, de 25 años, registró un tiempo de 4:28:06 para subirse a lo más alto del podio, seguido de los italianos Matteo Sobrero (Lidl-Trek), segundo a 10 segundos, y Federico Iacomoni (Team Ukyo), tercero a 11.

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) finalizó en décima posición en esta jornada reina con casi 3.600 metros de desnivel y continúa tercero en la clasificación general, a cuatro segundos del líder Pellizzari.

Junto con Bernal, también a cuatro segundos, y a la estela de Pellizzari, se sitúa su compañero, el neerlandés Thymen Arensman, segundo en la clasificación general.

Todo queda abierto para la quinta y última etapa, entre Trento y Bolzano, de 128,6 kilómetros, que se disputará este viernes.