Javier Tebas defiende las competiciones nacionales para potenciar la marca de los clubes

"Para que se construyan las marcas, como la del Manchester City, el Atlético, el Real Madrid o el Barcelona, tiene que haber una gran marca de competición. Actualmente hay dos: las competiciones nacionales y las europeas. Si estas competiciones no son grandes, sostenibles económicamente, reputacionalmente, esas marcas de los clubes valdrán menos", profundizó.

"Hay que buscar un máximo equilibrio entre otras competiciones o las nuevas. Si no se defiende la competición nacional, la marca será más difícil construirla. Uno de los retos es defender las competiciones nacionales, que han hecho grandes a los clubes. Si esas competiciones no tienen equilibrio, acabaremos destruyendo las marcas", dijo.

Y como ejemplo añadió: "El PSG lo tiene complicado, porque su marca nacional se ha venido abajo".

Compartió su perspectiva sobre el futuro de LaLiga: "No vamos por buen camino. El camino casi no lo hemos empezado. Si es un maratón, estamos en el kilómetro 2. Algunos están corriendo como si fueran 20 kilómetros, y esto es más largo. Estoy viendo que el equilibrio entre las competiciones nacionales y otras no se está respetando. Eso tiene solución, sentarse en la mesa, si no te sientas a hablarlo...".

Además, Tebas reconoció el margen de mejora. "Tenemos retos que van saliendo todos los días para conseguir los objetivos. Crecimiento internacional, pero también nacional. Tenemos récord de asistencia en los estadios, en audiencias de televisión, habiendo aumentado el muro de pago".

"Pero tenemos capacidad de crecimiento todavía, mucha. Estamos en un 85% de asistencia a los estadios", apuntó.

Aun así, destacó los logros de su gestión: "Lo más importante que hemos hecho es el 'fair play' financiero, es clave para la construcción de la marca. Lo segundo es la venta centralizada de los derechos audiovisuales, que nos ha permitido unificar el producto, tener una forma de retransmitir única, implementar innovaciones tecnológicas sin miedo al gasto. Y lo siguiente es el plan que hicimos de CVV, tan criticado por muy pocos".

"Hemos podido modernizar campos, ciudades deportivas, y hemos abierto el mundo financiero al fútbol español, a grandes firmas internacionales financieras. Ha permitido una autoestima financiera al fútbol español que ha hecho que entre capital. Tenemos un planteamiento de crecimiento sostenible", terminó.