Jorge Mas, propietario del Inter Miami: "Queremos disfrutar a Messi mientras lo tengamos"

"Quiero disfrutar a Messi mientras lo tengamos, para los próximos dos años. Nuestros aficionados nos preguntan quién será el próximo. Siempre tratamos de fichar jugadores estrella, pero también talento joven, para darle a nuestros seguidores un sentimiento de pertenencia. Lo que le importa a nuestros aficionados es competir, ganar", añadió el empresario estadounidense.

Mas citó la oportunidad de inversión que es el fútbol en Estados Unidos: "Lo siguiente es seguir aspirando a construir un gran equipo en un mercado tan grande como los Estados Unidos, pero cuya liga es la quinta más seguida a nivel doméstico. Es un gran mercado que no ha sido explotado".

"Abrimos el nuevo estadio de Miami hace tres semanas, no solo como estadio, sino como lugar de entretenimiento, compras y experiencias. Uno de mis momentos más satisfactorios fue cuando ganamos el campeonato en diciembre y vi a mi alrededor familias celebrando nuestro logro. Vas andando por Miami y solo ves camisetas rosas. Es importante cambiar a nivel cultural el impacto que podemos tener en el fútbol", resumió.

También explicó por qué se aventuró a participar en la creación del Inter Miami: "Nos encontramos con el desafío de crearlo en un país que no tiene el fútbol como primer deporte. Sí es un país de fútbol, pero sigue otras ligas, la liga doméstica no era de las más seguidas. Yo nací y crecí en Miami, la capital de Sudamérica en los Estados Unidos. Vimos la oportunidad de crear un club y ser conocidos en todo el mundo siempre fue nuestra aspiración".

"Nuestros aficionados esperan que aspiremos a la excelencia. Eso no es negociable. Somos servidores del entretenimiento, de crear nuevas oportunidades, porque hay capital, es atractivo, los equipos de fútbol van a ser relevantes espero que para siempre. El fútbol no va a cambiar, va a cambiar la forma en que lo vendemos y lo consumimos", concluyó.