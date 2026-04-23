Jueves, 23 de abril de 2026

Guadalajara. La ciudad de Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas del Mundial de Fútbol 2026, se encuentra preparada para albergar la competición mundialista pese al recrudecimiento de la violencia y la crisis por las desapariciones en el estado, afirma a EFE el gobernador Pablo Lemus.

Quito. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebra este jueves en Quito su 82 Congreso Ordinario, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Redacción deportes. Este jueves concluye la trigésima tercera jornada de LaLiga en la que la lucha por la permanencia centra la atención con los partidos Levante-Sevilla (17.00 GMT), Rayo-Espanyol (18.00 GMT) y Oviedo-Villarreal (19.30 GMT).

- El Betis y el Real Madrid peparan el partido que disputarán el viernes en el estadio de La Cartuja, donde vuelve el fútbol tras la final de la Copa del Rey.

Buenos Aires. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves en Buenos Aires con la declaración de los imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del astro, y Carlos Díaz, psicólogo, tras el testimonio este martes de una de las hijas del exfutbolista, Gianinna Maradona.

Madrid. Presentación del nuevo sindicato mundial de futbolistas, con la asistencia de los presidentes de las cuatro asociaciones fundadoras: David Aganzo, de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE); Rinaldo José Martorelli, del Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (SAPESP); Álvaro Ortiz, de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro); y Lucien W. Valloni, del Swiss Association Of Football Players (SAFP).

Madrid. El Atlético de Madrid, junto a Apollo Sports Capital, organiza THE FORUM, un evento que reúne a los principales líderes empresariales del mundo del deporte y del sector ocio y entretenimiento en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Participan Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, los presidentes del PSG e Inter de Miami, David Villa, Fernando Torres y Luis Figo, entre otros.

Madrid. Aryna Sabalenka, número uno del mundo y ganadora en 2021, 2023 y 2025, debuta este jueves en el Masters 1000 de Madrid frente a la estadounidense Peyton Stearns (43), a la que ya derrotó hace un año en el mismo escenario, mientras que otra de las candidatas al título, la polaca Iga Swiatek (5), que se llevó la edición de 2024, se enfrenta a la ucraniana Daria Snigur (98).

Málaga. Chris Duarte, internacional dominicano que se convirtió el pasado verano en el fichaje estrella del Unicaja Málaga tras su paso por la NBA -donde jugó cuatro temporadas- analiza, en una entrevista con la Agencia EFE, su adaptación al baloncesto europeo y las perspectivas tanto del conjunto andaluz como de su selección nacional, entre otros aspectos. Por Alberto Fuentes

Madrid. La reciente decisión de World Aquatics de permitir a los nadadores rusos y bielorrusos de categoría absoluta volver a competir en eventos mundiales, con sus uniformes, banderas e himnos, ha supuesto un paso más en la progresiva, aunque aún lenta, rehabilitación de los deportistas de estos dos países tras el veto que se les impuso por la guerra de Ucrania en 2022.

- Rally Islas Canarias-Rally de España, quinta prueba del Mundial. 'Shakedown' Santa Brígida (6,26 km) y primera especial de 1,89 km (16.05 GMT) (FOTO)

- Entrevista con Chris Duarte, internacional dominicano del Unicaja Málaga. Por Alberto Fuentes (FOTO) (VÍDEO)

- España. LaLiga EA Sports. 33ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Levante-Sevilla (19.00), Rayo-Espanyol (20.00) y Oviedo-Villarreal (21.30).

- Copa de Alemania (semifinales): Stuttgart-Friburgo (18:45 GMT).

- Presentación en Madrid del nuevo sindicato mundial de futbolistas, con la asistencia de representantes de las cuatro asociaciones fundadoras: David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE); Rinaldo José Martorelli, presidente del Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (SAPESP); Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro); y Lucien W. Valloni, presidente del Swiss Association Of Football Players (SAFP)

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves en Buenos Aires con la declaración de los imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del astro, y Carlos Díaz, psicólogo, tras el testimonio este martes de una de las hijas del exfutbolista, Gianinna Maradona (FOTO) (VÍDEO)

- 82 Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que tendrá en Quito, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

- El futbolista uruguayo del Real Salt Lake City de la MLS, Juan Manuel Sanabria, repasa en una mesa redonda con periodistas su momento de forma y las expectativas de Uruguay de cara al Mundial 2026.

- La ciudad de Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas del Mundial de Fútbol 2026, se encuentra preparada para albergar la justa mundialista pese al recrudecimiento de la violencia y la crisis de desapariciones en el estado, afirma a EFE el gobernador Pablo Lemus. (FOTO) (VÍDEO)

- DP World Tour. Abierto de China, en el club Enhance Anting de Shanghái (hasta 26).

- The Chevron Championship, primer 'major' femenino de la temporada, en el Memorial Park Golf Course de Houston, Texas (EE.UU.)(hasta 26).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de España, en Jerez de la Frontera, en las que participarán los españoles Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, entre otros (FOTO)

- La reciente decisión de World Aquatics de permitir a los nadadores rusos y bielorrusos de categoría absoluta volver a competir en eventos mundiales, con sus uniformes, banderas e himnos, ha supuesto un paso más en la progresiva, aunque aún lenta, rehabilitación de los deportistas de estos dos países tras el veto que se les impuso por la guerra de Ucrania en 2022.

- Ciudad de Panamá. Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.(FOTO)

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3 mayo). (FOTO)

- Sorteo de los 'play-offs' de la Billie Jean King Cup, en los que está Argentina (10.00 GMT, oficinas ITF en Londres)

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Redacción EFE Deportes