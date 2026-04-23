Miguel Ángel Gil: "Cuando Apollo decide entrar en el Atlético, es por una razón"

El CEO del Atlético incidió en el cambio que experimenta la industria: "Cuando Apollo toma la decisión de entrar en el Atlético, después de otros fondos en diferentes clubes, sin duda tiene una razón, y es el cambio estructural de nuestro sector y la relevancia que los fondos de inversión le están dando como sector estratégico".

El fondo de inversión estadounidense Apollo Sports Capital decidió, el pasado mes de marzo, asumir el control del Atlético de Madrid como accionista mayoritario, manteniendo a Enrique Cerezo como presidente y al mismo Gil como consejero delegado.

"Los clubes tenían la misión de explicar a los fondos que la esencia del fútbol es el aficionado, y que todo gira en torno al aficionado. Hay que hacer circular por la misma carretera dos vehículos: el club, cuyas señas de identidad son sagradas; y los fondos, cuya visión esencial es conseguir un equilibrio entre la gestión de la pasión de los aficionados y la cuenta de resultados", añadió, respecto a la gestión de ese acuerdo.

Sobre el motivo por el que se organiza 'The Forum', detalló: "Llevo más de 30 años en el sector y tenía la necesidad de contar lo que para mí es el sector y sus actores. El fútbol es muchísimo más que 90 minutos en el terreno de juego. Está entrando en una nueva etapa completamente diferente, y no la vamos a poder definir solo nosotros, sino entre clubes, instituciones, jugadores, marcas, plataformas y empresas de entretenimiento".

"Hoy es una verdadera industria lo que se ha creado alrededor del deporte y estamos virando hacia una industria de entretenimiento. No va solo de fútbol, va de todo lo que gira en torno a un equipo y a un estadio. Su verdadero impacto empieza mucho antes del partido y termina mucho después. También es educación, cultura, empleo y tecnología", añadió.

Además, aportó datos sobre la industria del fútbol profesional en España: "Estamos pagando 8.500 millones de euros en impuestos solamente el fútbol profesional, estamos ayudando a 30.000 clubes que tiene este país. Los clubes profesionales somos el motor de una industria que tiene una tendencia clara a seguir creciendo. Además, contribuimos de una forma directa a la marca España. Pocas cosas tienen la capacidad de generar impacto global como nuestro fútbol".