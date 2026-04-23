París se postula para acoger el hockey en los Juegos de invierno de 2030 de los Alpes

Según informa este jueves el diario Le Parisien, la capital ha puesto sobre la mesa dos infraestructuras deportivas que ya fueron olímpicas en 2024: el Accor Arena, que acogió la gimnasia y la fase final de baloncesto, y el Adidas Arena, que fue sede del bádminton y la gimnasia rítmica.

En el proyecto inicial, el hockey sobre hielo debe disputarse en el estadio de fútbol de Niza, pero tanto el nuevo alcalde como el club de fútbol se oponen a esa idea porque consideran que les privaría demasiado tiempo de la infraestructura.

El Comité Organizador de los Juegos de 2030 se reunió a principios de semana para estudiar esta situación y actualmente está estudiando otras propuestas ofrecidas por Niza, que cuentan con menos apoyo.

Ante ese problema, otras ciudades han comenzado a mover ficha para atraer uno de los deportes que más espectadores reúne en los Juegos de invierno.

La primera fue Lyon, situada en la falda alpina, cuyo alcalde ecologista, Grégory Doucet, presentó su candidatura a acoger todos los deportes de hielo.

Pero la irrupción de París, aunque está más alejado de los Alpes, puede cambiarlo todo, por la solidez de sus infraestructuras y su experiencia.

El Accor Arena tiene una capacidad para 20.000 espectadores y una experiencia en organización de partidos de hockey, puesto que cada año acoge la final de la Copa de Francia de ese deporte y este mismo año será la sede de los Mundiales, mientras que el Adidas Arena, con 8.000 butacas, ofrece su modernidad y capacidad de adaptación.

Los organizadores de los Juegos tienen previsto tomar una decisión a lo largo de esta semana, que debe ser validada por el Comité Olímpico Internacional (COI) en junio próximo.

Esta instancia podría decidir que todos los deportes de hielo se disputaran en la capital, lo que daría al proyecto francés una dimensión más nacional, pero desnaturalizaría su carácter alpino.

Las dudas de Niza aparecen como uno de los problemas que afrontan los Juegos de 2030, sometido a enormes tensiones organizativas desde que el COI les atribuyó la organización.

Los constantes cambios en su equipo dirigente, las tensiones entre las regiones implicadas, las pujas políticas están paralizando el proyecto, que pena a despegar.