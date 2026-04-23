Polideportivo
23 de abril de 2026 - 14:20

Sabalenka empieza firme la defensa del título

La bielorrusa Aryna Sabalenka (27 años) durante su partido contra Peyton Stearns por la ronda de 64 del Mutua Madrid Open disputado este jueves en la Caja Mágica.
La bielorrusa Aryna Sabalenka (27 años) durante su partido contra Peyton Stearns por la ronda de 64 del Mutua Madrid Open disputado este jueves en la Caja Mágica.Chema Moya

La #1 del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, inició con firmeza la defensa del titulo en el WTA 1000 de Madrid con una victoria en dos sets sobre la estadounidense Peyton Stearns, por 7-5 y 6-3, para situarse en segunda ronda.

Por ABC Color

Aryna Sabalenka, que ha disputado cuatro de las últimas cinco finales en la Caja Mágica, necesitó, sin embargo, hora y media para batir a Peyton Stearns.

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No tuvo posibilidad de relajarse la jugadora de Minsk, que tuvo que enmendar la pérdida de su saque en dos ocasiones.

Fue el inicio de la temporada de tierra para Sabalenka, que mejoró sus estadísticas con la estadounidense, a la que ya ha ganado en tres ocasiones en otros tantos partidos.

Sabalenka jugará en tercera ronda contra la rumana Jaqueline Cristian, que superó a la ucraniana Yulia Stardoubtseva. EFE