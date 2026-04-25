Investigan por fraude al designador arbitral responsable de Serie A y B

La investigación, que se encuentra en una fase preliminar, se centra en hechos ocurridos durante 2024 y 2025 y analiza posibles injerencias de Rocchi en la toma de decisiones arbitrales durante varios encuentros, según adelantaron este sábado medios locales.

Entre ellos destaca el partido Udinese–Parma del 1 de marzo de 2025, cuando, durante la revisión de una posible mano dentro del área, se produjo un cambio de criterio de forma repentina en el que el árbitro asistente del VAR pasó en pocos segundos de considerar que no era penalti a recomendar que el árbitro fuera a revisar la jugada personalmente en el monitor a pie de campo.

Según la hipótesis planteada, Rocchi se habría levantado de su puesto para golpear varias veces el cristal de la sala VAR con el fin de llamar su atención, quienes a su vez habrían avisado al árbitro para que realizara una revisión en el monitor.

La pesquisa también puso bajo la lupa otros episodios de la temporada anterior, entre ellos el Inter de Milan–Verona del 8 de enero de 2024, en el que se analizó un presunto codazo del defensa del 'nerazzurro' Alessandro Bastoni sobre el jugador Duda en una acción dentro del área que no fue sancionada.

Según el material incorporado a las diligencias, en el diálogo entre el árbitro de campo y el VAR, este último optó por validar la jugada y el gol posterior del Inter tras revisar las imágenes, sin activar la posibilidad de revisión en el monitor.

Los investigadores estudian si la decisión se ajustó estrictamente a los protocolos o si pudo existir una omisión en la revisión de una posible infracción previa en la acción.

El caso también reabrió las tensiones entre la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Gianluca Rocchi, al frente de la Comisión de Árbitros (CAN), es el responsable técnico de la designación de los árbitros de Serie A y Serie B, en un órgano que opera dentro de la estructura de la FIGC y bajo la gestión de la AIA.