Chematot y Girma dominan el maratón de Madrid con una fiesta de 47.000 participantes

Un año más, Madrid celebró el último domingo de abril su gran fiesta del atletismo popular con unos números de récord por los 47.000 participantes -de los cuáles 13.210 extranjeros de 113 países-, dos mil más que en 2025 y con 8.000 en lista de espera.

El reparto por distancias se resumió en 15.000 de maratón, 23.000 de medio maratón y 9.000 en 10k con 29.610 hombres y 17.390 mujeres. De estos datos destacó el crecimiento de la participación femenina (37% del total), sobre todo en el 10k, en el que alcanzó el 56%, siendo la carrera española con mayor participación femenina a nivel mixto. En maratón es del 19% y en medio maratón de 36%.

La prueba reina, el maratón, deparó un bonito duelo por el asfalto entre el keniano Mike Chematot, que finalmente se llevó el triunfo con 2h08:46, la tercera mejor marca de la carrera, y el etíope Asefa Mengisa (2h09:06). El tercer puesto fue para el también etíope Dechasa Alemu (2h09:10). El primer español fue Jorge Puig, que en su debut concluyó decimoséptimo con 2h24:24.

En la categoría femenina no hubo discusión sobre la victoria de la etíope Kena Girma, que entró en solitario en meta con un tiempo de 2h26:00. Segunda fue su compatriota Amente Sorome (2h27:43) y tercera la keniana Leonida Mosop (2h32:49).

El récord en el maratón de Madrid lo siguen teniendo el keniano Ruben Kerio (2h08:19) desde 2019 y la etíope Siranesh Yirga (2h24:37) desde 2022.

En medio maratón el triunfo femenino, con autoridad sobre el asfalto, fue para Isabel Barreiro (1h12:25), que lideró un podio del que también formó parte la danesa Sarah Bruun (1h18:27) y la también española Marina Taberner (1h20:44).

En la categoría masculina el dominio fue completamente keniano con victoria para Gideon Kiprop (1h01:47) junto con Cyrus Kipkemoi (1h02:02) y Rodgers Plimo (1h02:09). El primer español fue Carlos Mayo, séptimo con 1h03:29.

En los 10 kilómetros el podio fue plenamente español tanto en la categoría masculina como femenina. La victoria entre las mujeres fue para la finalista olímpica en París de 2024 de 1.500, la segoviana Águeda Marqués (33:14), seguida de Irene Sánchez Escribano (33:16) y Soledad Barrantes (37:44), mientras que entre los hombres el triunfo se lo adjudicó Adam Maijó (28:59), por delante de Yago Rojo (29:10), tercero en el maratón de Madrid de 2025, y Adrián Ben (30:07).

Esta edición fue también la primera vez que el maratón de Madrid se celebró como parte de la asociación 'Maratones europeos clásicos' (EMC), que engloba a ocho de las carreras más representativas de Europa, en una iniciativa que combina “deporte, turismo y cultura y apoya la integración entre corredores de todo el mundo”.

Los Maratones Europeos Clásicos reúnen a ocho prestigiosos maratones en ciudades de todo el continente como Roma (Italia), Madrid, Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Copenhague (Dinamarca), Viena (Austria), Varsovia (Polonia) y Fráncfort (Alemania).