Cofundador del pádel asegura que Alcaraz y Sinner lo tendrían difícil en ese deporte

"Yo veo muy distante que le ganen al español Arturo Coello o al argentino Agustín Tapia; Coello es un genio y Tapia está resultando otro", dijo en entrevista a EFE el promotor del pádel, quien llegó a ser vicepresidente de la Federación Internacional en los años 90.

Soto Borja se refirió a unas recientes declaraciones bromistas de Alcaraz, segundo del ránking de la ATP, quien en Miami apostó a que si se unía a Sinner, primero de la lista mundial, derrotarían a los principales del pádel.

Autor de 'La historia oficial del pádel', libro en el que desvela el origen mexicano del juego, el abogado ve cerca la incorporación de ese deporte al programa olímpico, tal vez para los Juegos Olímpicos de Brisbane, Australia, en 2032.

"El pádel goza de muy buena salud, con 36 millones de practicantes, más lo que juegan en familia; cómo va es un deporte que unirá al mundo como lo hicieron los Juegos Olímpicos", dijo.

A día de hoy, el ránking mundial lo dominan españoles y argentinos, tanto en hombres como en mujeres, pero la tendencia va a cambiar, según los pronósticos de Soto Borja, muy informado sobre el crecimiento de la disciplina en los cinco continentes.

"Los indonesios están aplicados; igual los jugadores de Tailandia, Vietnam, Japón, Sudáfrica, Italia y de otros países que pronto jugarán de igual con los mejores del mundo", puntualizó.

El aumento de su popularidad, con campeonatos internacionales en todos los continentes, la Federación Internacional de pádel puja por incluir al juego en los Olímpicos, tal vez para los de Brisbane.

Al enumerar las bondades del deporte, el estudioso mexicano recordó que es un deporte urbano con una gran evolución, incluido en el programa de los Juegos Europeos de Cracovia, en el verano del 2023, una muestra de que está en el camino de llegar a los Juegos Olímpicos.

Inventado por Enrique Corcuera el siglo pasado, el padel creció en el mundo, a partir de que Soto Borja revisó las reglas del deporte en los finales del siglo pasado, las cuales continúan vigentes en la actualidad.

"Junto a Corcuera registramos el reglamente con regulaciones en las palas, las dimensiones de las canchas y lo demás; el pádel es un deporte que México ha dado al mundo y está en su momento de mayor crecimiento", señaló.

Como forma de acercar a los niños con una alternativa accesible, Soto Borja inventó el juego Jupok, una variación del pádel, que ha tenido una gran aceptación en el estado mexicano de Guanajuato, donde se práctica con la idea de más adelante extenderlo al resto de México.

El investigador será una de las personalidades que estarán presentes el próximo mes de mayo en el Padel World Summit, en Barcelona, donde se discutirán los principales aspectos de la actualidad de esa disciplina.

Una de las ponencias en ese evento girará acerca de la pregunta de si el pádel sigue siendo un deporte latino.

"Es latino porque nació aquí, pero aspira unir el mundo. En menos de 60 años, se juega en los cinco continentes y tenemos la Copa América, la Copa Asia, la Copa África, la Copa Europa. Seguimos creciendo y estaremos pronto en los Juegos Olímpicos", insistió Soto Borja.