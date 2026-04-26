Coreano Jeongwoo Ham gana en Singapur y logra billete para el Abierto Británico

Jeongwoo Ham, de 31 años y 735 en la clasificación mundial, se impuso con un total de -16, con dos golpes de diferencia respecto a Cmeron John, mientras que tercero fueron el español Josele Ballester, el japonés Tomohiro Ishizaka y el tailandés Jazz Janewattananond, con -9.

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El Abierto Británico se jugará en la localidad inglesa de Royal Birkdale del 12 al 19 de julio.

Con su victoria, el golfista coreano se coloca líder en la clasificación de las International Series, categoría del circuito asiático que concede una plaza para jugar en LIV, la liga saudí de golf, al que sea primero a final de temporada. EFE