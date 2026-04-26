Polideportivo
26 de abril de 2026 - 08:15

El coreano Jeongwoo Ham gana en Singapur y logra billete para el Abierto Británico

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Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El coreano Jeongwoo Ham se adjudicó este domingo el Abierto de Singapur, del circuito asiático, con lo que logró plaza para la 154 edición del Abierto Británico, al igual que el segundo clasificado, el australiano Cameron John.

Por EFE

Ham, de 31 años y 735 en la clasificación mundial, se impuso con un total de -16, con dos golpes de diferencia respecto a John, mientras que tercero fueron el español Josele Ballester, el japonés Tomohiro Ishizaka y el tailandés Jazz Janewattananond, con -9.

El Abierto Británico se jugará en la localidad inglesa de Royal Birkdale del 12 al 19 de julio.

Con su victoria, el golfista coreano se coloca líder en la clasificación de las International Series, categoría del circuito asiático que concede una plaza para jugar en LIV, la liga saudí de golf, al que sea primero a final de temporada.