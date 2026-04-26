El presidente de Kenia celebra la "victoria histórica" de Sawe en el maratón de Londres

"Te felicitamos, Sabastian Sawe, por tu brillante actuación en el maratón de Londres. No sólo has conseguido una victoria histórica, sino que has superado los límites de la resistencia humana, batiendo el récord mundial y rompiendo la barrera de las dos horas con una determinación extraordinaria", afirmó Ruto en la red social X.

"Esto es más que una victoria; es un momento decisivo. Tu triunfo te sitúa entre los grandes del atletismo mundial y reafirma a Kenia como una potencia constante en la élite de las carreras de fondo", subrayó el jefe del Estado.

El mandatario también felicitó a las deportistas kenianas Hellen Obiri y Joyciline Jepkosgei por "sus notables segundo y tercer puesto en la carrera femenina".

"Vuestra disciplina y espíritu competitivo -concluyó- siguen definiendo el estándar de excelencia keniana en el escenario mundial. Habéis enaltecido nuestra bandera, inspirado a una nación y recordado al mundo el poder de la determinación. Estamos orgullosos".

Sawe batió el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

El ganador, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al uganés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).

En la prueba femenina, la etíope Tigst Assefa se impuso este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

Tigst ya poseía, con 2:15.50 desde el 27 de abril de 2025 en la carrera en la capital británica, la mejor marca universal en un maratón femenino. En esta ocasión, superó en la línea de meta las kenianas Hellen Obiri (2h15:53) y Joyciline Jepkosgei (2h15:55).