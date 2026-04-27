El portugués João Almeida se perderá el Giro de Italia por motivos de salud

"Una enfermedad en los últimos meses ha afectado mucho mi preparación y significa que no estaré listo a tiempo", publicó el ciclista en sus redes sociales.

Así, Almeida decidió junto con su equipo "que lo mejor sería descansar un poco" y centrarse "en nuevos objetivos más hacia el final de la temporada".

Y concluyó: "Aún no hemos definido estos nuevos objetivos, pero lo haremos con calma en las próximas semanas... Por ahora, es momento de descansar un poco y retomar la actividad poco a poco".

João Almeida, de 27 años, comenzó la temporada con un segundo puesto en la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y el tercero en la Vuelta al Algarve portuguesa, pero acusó un bajón de forma en la reciente Vuelta a Cataluña, donde terminó 38º. En el Giro de Italia sus mejores resultados fueron un cuarto puesto en 2020 y un tercero en 2023.