Polideportivo
27 de abril de 2026 - 10:20

Noel Martín, una lesión de su madre le convirtió en entrenador

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Battou (Marruecos), 27 abr (EFE).- Noel Martín (Massi ISB), ganador de la segunda etapa de la Titan Desert Marruecos, tiene en su palmarés un campeonato del mundo de tándem y un bronce olímpico en Tokio 2020. Además es entrenador de ciclismo, afición y oficio que nació a raíz de ayudar a su madre a curar una lesión de rodilla que se produjo jugando al fútbol.

Por EFE

 "Empecé a entrenar por un hobby, entrenando a mi madre porque tuvo lesiones de rodilla jugando al fútbol, primero una en el ligamento cruzado de la derecha y luego en la otra. Le dijeron que dejara de jugar al fútbol y empezó a montar en bici ya con 46 años", explicó el abulense en la meta de Battou.

"Yo ya competía y le iba diciendo dije un poco lo que hacía en mis entrenamientos. Vi que ayudar a alguien a entrenar me gustaba y empecé a estudiar. Enseguida me puse a entrenar a varios ciclistas y comprobé que para mi era un trabajo que disfrutaba", comentó.

 Por suerte "he podido conjugar un poco mi pasión por el ciclismo con el hecho de ayudar a otros con el entrenamiento. Ahora mismo me gano la vida así. Estoy entrenando a unos 25 corredores, por ejemplo a Fran Herrero, quien estuvo a punto de ganar la Titan el año pasado".

  "Este año echo de menos a Herrero porque en las dos ediciones he venido con él y me ha enseñado mucho. Empezó conmigo desde que dejó el oficio de recortador de toros. Él empezó a montar en bici de forma muy amateur, corriendo marchas de provincia, y mira a dónde ha llegado, a ser campeón de España varias veces", recuerda con orgullo.