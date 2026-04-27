Un gol de rabona y el sueño liguero: el MAS de Fez de Pablo Franco revoluciona Marruecos

El conjunto de la ciudad del noroeste de Marruecos atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de los últimos años, y al frente del proyecto que busca devolver al MAS su estatus de gigante del fútbol de Marruecos están dos españoles: Pablo Franco y su segundo, Aitor van den Brule.

"Hemos ido poco a poco escribiendo nuestra página de historia en el club", asegura en una entrevista con EFE el entrenador madrileño, quien ha dirigido, entre otros, al Getafe, logrando la permanencia en 2015 tras hacerse cargo del equipo después de la salida de Quique Sánchez Flores, o como analista en el Real Madrid de Julen Lopetegui.

Han pasado más de 40 años de sequía liguera para el MAS de Fez, que no ha vuelto a conquistar la Botola Pro desde su último título en la década de los años ochenta. A lo largo de su historia, el club ha ganado el campeonato en cuatro ocasiones: 1965, 1979, 1983 y 1985.

Más de cuatro décadas también sin haber visto el liderato, que consiguió gracias a un gol de Driss El Jabali frente al Wydad Casablanca que dio la vuelta al mundo y que se ha posicionado como un buen candidato al premio Puskas.

Al técnico español, que ha entrenado en países como Tanzania, Georgia o Sudáfrica, se le pasaron muchas cosas por la cabeza tras el detalle técnico de Jabali, un jugador que describe como "muy normal, muy llano". "Es de los pocos futbolistas que solo habla dariya", dice, al aclarar que su "comunicación es un poco como los indios": "Pero la verdad que nos entendemos bien".

"Con esa viralidad, y como están funcionando las redes sociales estos días, imagínate la cantidad de montajes con inteligencia artificial donde se le ha puesto en la gala (del Puskas), sentado al lado de Cristiano, de Messi. En el vestuario la verdad que nos lo tomamos con bastante cachondeo", bromea Franco.

Pero, más allá del gesto y de la admiración que despertó en todo el mundo, el gol aseguró la victoria, permitió mantener el invicto y reforzó un liderato intensamente disputado, con varios equipos en la cima luchando punto a punto por la clasificación.

"Es la primera vez en la historia del club que en una primera vuelta el equipo ha estado invicto. Son cuarenta y tres años sin conseguir un liderato, acabar la primera vuelta de esta manera con tantos puntos. Es la primera vuelta en la historia en la que se han marcado más goles", puntualiza Franco a esta agencia.

Un club que, añade, aunque histórico y laureado, con títulos de liga y copa, ha atravesado momentos difíciles y hace apenas cinco años militaba en segunda división. "Vamos a ver cómo podemos responder ante las exigencias de la competición", responde al ser preguntado por la posibilidad de volver a levantar el trofeo liguero.

Marruecos, que acoge junto a España y Portugal el Mundial de 2030, vive el fútbol como pocos, según Franco. "(En) el fútbol africano, con respecto a otros continentes, que no hay esa cantidad de ocio para la población, y todavía el fútbol sigue siendo lo más importante dentro de las cosas menos importantes", explica.

"El fútbol se vive en el día a día, se vive en la calle. Cosas que estamos perdiendo, por ejemplo, en España, como es ese fútbol callejero. Aquí en cualquier lugar, en cualquier carretera los niños están jugando y los coches se tienen que parar para que acabe la jugada antes de pasar", subraya.

El entrenador asegura que la pasión de los aficionados "yendo a los bares, llenándolos y estando de pie viendo los partidos" le recuerda a España hace 35 años, cuando él "era un chaval": "Lo que he visto aquí, ya te digo, a nivel de colorido, de seguimiento, es brutal".

Ahora sueña con conquistar el quinto título liguero del MAS de Fez 41 años después, transmitiendo a la afición un mensaje de "tranquilidad" y de la necesidad de "seguir apretando y mejorando".