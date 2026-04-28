El francés Paul Seixas escala al séptimo puesto en el ranking de la UCI

Es la primera ocasión en la que Seixas entra en el top diez, después de subir quince puestos en el ranking actualizado este martes por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que encabeza una semana más el esloveno Tadej Pogacar (UAE), ganador el pasado domingo en el cuarto monumento de la temporada por delante de la gran promesa del ciclismo francés.

En su primera temporada como profesional, el ciclista francés, de 19 años, ha irrumpido en el pelotón internacional como una de sus grandes figuras.

En su primer duelo con Pogacar en la Lieja-Bastoña-Lieja, aguantó el ritmo del esloveno hasta la Roca de los Halcones, poco antes del final, y entró segundo a 25 segundos de diferencia.

En los seis primeros puestos de la clasificación de la UCI no hay cambios y por detrás de Pogacar permanecen el danés Jonas Vingegaard; el mexicano Isaac del Toro (UAE), el belga Remco Evenepoel (Red Bull), el británico Tom Pidcock (Pinarello) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Completan el top diez el portugués Joao Gonçalves (UAE), el belga Wout van Aert (Visma), quien venció a Pogacar en la París-Roubaix, y el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin).