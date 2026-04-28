La Copa de Oro de fútbol de salón arranca la otra semana

Con la participación de 14 clubes, divididos en dos series, se iniciará la Copa de Oro de Fútbol de Salón el miércoles 6 de mayo:

Serie A: 29 de Septiembre (campeón 2025), Sportivo José Meza, San Antonio, Cerro Corá, Simón Bolívar, Deportivo Primor, Artemios FC;

Serie B: Deportivo Atenas, Fomento de Barrio Obrero, Independiente de Barrio Obrero, Atlético La Merced, 12 de Junio, Nuestra Señora de la Asunción Club y Villeta FC.

* La programación. El programa de la fecha inaugural es el siguiente:

Serie A

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Miércoles 6 de mayo: 29 de Septiembre vs. Simón Bolívar (cancha de Fomento de Barrio Obrero, transmisión por TV);

Jueves 7 de mayo: Deportivo Primor vs. Artemios FC (cancha de Simón Bolívar); Sportivo José Meza vs. Cerro Corá (polideportivo de José Meza de Ñemby);

Libre: San Antonio

Serie B

Jueves 7 de mayo: Deportivo Atenas vs. Independiente de Barrio Obrero (cancha de Fomento de Barrio Obrero);

Viernes 8 de mayo: La Merced vs. Villeta (cancha Fulgencio Yegros de Ñemby); 12 de Junio vs. Nuestra Señora de la Asunción Club (cancha Seccional N° 5).

Libre: Fomento de Barrio Obrero.