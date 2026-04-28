Martes, 28 de abril de 2026

. El Atlético de Madrid y el Arsenal ultiman su preparación para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Madrid. El italiano Jannik Sinner, primer favorito y número uno del mundo, inaugura la jornada de este martes en el Mutua Madrid Open con su encuentro de octavos ante el británico Cameron Norrie mientras el vigente campeón, el noruego Casper Ruud, se mide al griego Stefanos Tsitsipas en busca de un billete para cuartos de final. En el cuadro femenino, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se mide a la norteamericana Hailey Baptiste.

Buenos Aires. El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzó el pasado 14 de abril en los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires continúa este martes con la declaración de una de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel Maradona, y de la expareja del astro argentino Verónica Ojeda.

Redacción Deportes. Previas de los seis partidos del miércoles correspondientes a la tercera jornada de la fase de grupos: Mirassol (BRA)-Always Ready (BOL) y Platense (ARG)-Santa Fe (COL); Barcelona (ECU)-Universidad Católica (CHI); Cerro Porteño (PAR)-Palmeiras (BRA) y Estudiantes (ARG)-Flamengo (BRA) y Universitario (PER)-Nacional (URU).

Redacción Deportes. Novedades alrededor de los cinco partidos de la tercera jornada de la edición 25 de la Copa Sudamericana que se jugarán este miércoles: Juventud (URU)-Puerto Cabello (VEN), Deportivo Riestra (ARG)-Torque (URU) y Caracas (VEN)-Racing (ARG); Cienciano (PER)-Atlético Mineiro (BRA) y Palestino (CHI)-Gremio (BRA).

Valencia. El Valencia Basket, que acabó en la segunda posición la primera fase de la Euroliga, recibe este martes al potente Panathinaikos griego, que superó al Mónaco en la repesca, en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final, al mejor de cinco. También comienzan a disputarse las eliminatorias Fenerbahce-Zalguiris y Olympiacos-Mónaco

- NBA. Playoffs (al mejor de siete partidos)(-2 GMT): Boston Celtics-Philadelphia 76ers (3-1) (01.00), New York Knicks-Atlanta Hawks (2-2) (02.00), San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers (3-1) (03.30).

- Euroliga. Cuartos de final. Primeros partidos (al mejor de cinco)(-2 GMT): Valencia Basket-Panathinaikos (FOTO) (20.45) y Fenerbahce-Zalguiris (19.45) y Olympiacos-Mónaco (20.00).

- Titan Desert Marruecos 2026 (hasta 2 mayo).

- Tour de Romandía, en Suiza (hasta 3 mayo). (FOTO)

- Liga de Campeones. Semifinales, ida (FOTO) (VÍDEO): PSG-Bayern Múnich (20.00 GMT).

. Previa del Atlético de Madrid-Arsenal.

. Atlético de Madrid. Entrenamiento a las 09:00 GMT en su ciudad deportiva en el Metropolitano y rueda de prensa de Simeone y un jugador a las 11:30 también en el estadio Metropolitano. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

. Arsenal. Entrenamiento a las 09:30 en su ciudad deportiva y rueda de prensa de Mikel Arteta y un jugador en el Metropolitano. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Buenos Aires. El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzó el pasado 14 de abril en los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires continúa este martes con la declaración de una de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel Maradona, y de la expareja del astro argentino Verónica Ojeda (FOTO)

- Copa Libertadores. 3ª jornada: Lanús (Arg)-LDU Quito (Ecu) y Libertad (Par)-Ind. del Valle (Ecu) (00.00), Universidad Central (Ven)-Rosario Central (Arg) (02.00), Cruzeiro (Bra)-Boca Jrs. (Arg) (02.30), Sporting Cristal (Per)-Junior (Col) y Tolima (Col)-Coquimbo (Chi) (04.00).

. Previas de los partidos Mirassol (Bra)-Always Ready (Bol), Platense (Arg)-Independiente Santa Fe (Col), Barcelona (Ecu)-Universidad Católica (Chi), Cerro Porteño (Par)-Palmeiras (Bra), Estudiantes La Plata (Arg)-Flamengo (Bra), Universitario (Per)-Nacional (Uru).

- Copa Sudamericana. 3ª jornada: Botafogo (Bra)-Independiente (Bol) y San Lorenzo (Arg)-Santos (Bra) (00.00), Barracas Central (Arg)-Audax (Chi) (02.00), Millonarios (Col)-Sao Paulo (Bra) y Recoleta (Par)-Deportivo Cuenca (Ecu) (02.30) y O'Higgins (Chi)-Boston River (Uru) (04.00).

. Previas de los partidos Caracas (Ven)-Racing Club (Arg), Deportivo Riestra (Arg)-Montevideo City (Uru), Juventud (Uru)-Puerto Cabello (Ven), Cienciano (Per)-Atlético Mineiro (Bra) y Palestino (Chi)-Grêmio (Bra).

- Copa de Campeones CONCACAF. Semifinales. ida: Nashville-Tigres UANL (02.30).

. Previa del partido Los Angeles FC-Toluca.

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes