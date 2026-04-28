Polideportivo
28 de abril de 2026 a la - 13:35

Sosa: "He sufrido mucho y la ascensión era muy dura, pero he conseguido el objetivo"

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Redacción Deportes, 28 abr (EFE).- El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa, del equipo Kenr Pharma, dijo este martes, tras su victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Turquía, que le situó en el primer puesto de la clasificación general, que la jornada fue "muy dura", aunque pudo "conseguir el objetivo" con "sufrimiento".

Por EFE

Sosa se impuso tras atacar en la ascensión final al alto de Kiran y llegó a la meta en solitario.

"Ha sido un esfuerzo muy largo, el equipo trabajó genial y en cuanto he visto un pequeño parón en el grupo he decidido moverme. He sufrido mucho en el último tramo y he podido conseguir el objetivo", señaló el colombiano en declaraciones difundidas por su equipo.

"Para mí supone una satisfacción inmensa esta victoria y, junto a mis compañeros, tendremos más opciones de pelear por el triunfo final", añadió.