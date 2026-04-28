Sosa: "He sufrido mucho y la ascensión era muy dura, pero he conseguido el objetivo"

Sosa se impuso tras atacar en la ascensión final al alto de Kiran y llegó a la meta en solitario.
"Ha sido un esfuerzo muy largo, el equipo trabajó genial y en cuanto he visto un pequeño parón en el grupo he decidido moverme. He sufrido mucho en el último tramo y he podido conseguir el objetivo", señaló el colombiano en declaraciones difundidas por su equipo.
"Para mí supone una satisfacción inmensa esta victoria y, junto a mis compañeros, tendremos más opciones de pelear por el triunfo final", añadió.